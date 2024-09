“Ni en pedo pongo Gol Caracol”: Influencer Argentino se despachó, los trató de exagerados y se criticó su trabajo

La victoria de Colombia vs Argentina dejó muchas reacciones tanto en nuestro país como en el de ellos. Por ejemplo, el reconocido influencer de fútbol, Davo, ‘cargó' contra Gol Caracol por varios aspectos.

Davo se despachó contra el Gol Caracol, los trató de exagerados y hasta criticó su trabajo

Davo es un influencer argentino cuyos videos están completamente relacionados con el fútbol, así que en esta ocasión, reaccionó a un resumen del juego Colombia vs Argentino que dejó la victoria de la ‘Tricolor’ y muchas quejas por cuenta de los seguidores de la ‘Albiceleste’, quienes insistieron en que no debió señalarse penal en lo que desencadenó la anotación de James Rodríguez que definió el marcador.

Fue entones cuando a dicho streamer le pidieron que grabara el video con base en el resumen del Gol Caracol, pero él fue muy claro al decir que por ningún motivo lo vería por dicho canal por varias razones, incluyendo el estilo del programa, de los periodistas y la calidad de la imagen en los resúmenes.

“No, ni en pedo pongo Gol Caracol, no me molesten con Gol Caracol y no es porque sea el gol de Colombia que ponen música, gritan, exageran todo. No quiero escuchar relatores colombianos, quiero escucharlo con TyC Sports que es de Argentina. Tampoco hay un buen resumen de Gol Caracol, colombianos no es una excusa, pero miren esto. No es tan buen resumen, se ve mal. No quiero escuchar esa voz, déjenme verlo con relato argentino”, aseguró Davo.