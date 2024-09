Equipo del fútbol colombiano incumplió el reglamento de la Dimayor, entonces perdieron por ‘W’

Mientras la atención estaba en el partido de la Selección Colombia por los octavos de final del Mundial Sub-20 Femenino, sucedió un insólito caso en el fútbol colombiano que muchos no podrán creer, o tal vez sí.

Real Cartagena le ganó a Atlético FC por escritorio porque incumplieron con el reglamento de Dimayor

El equipo por Mario Sebastián Viera recibió en el Estadio Jaime Morón al Atlético FC por la décima fecha del ‘todos contra todos’ del Torneo BetPlay 2024-2, buscando una victoria que no solo ratificara su buen momento, sino que le permitiera alcanzar el liderato. Por su parte, el equipo de Cali necesitaba un buen resultado para salir del fondo de la tabla, hecho que no lograría por no cumplir con los requisitos obligatorios.

El juego comenzó y Real Cartagena se adelantó en el marcador al minuto 35 con anotación de Miguel Murillo. Con este resultado, el árbitro decretó el final de la primera mitad, seguramente sin imaginar que no se jugaría el segundo tiempo porque el equipo visitante había incumplido el reglamento.

Resulta que un futbolista de dicho equipo sufrió un corte en su cabeza y en lugar de ser atendido, solamente le echaron agua en su cabeza, situación que llamó la atención del gerente del Real Cartagena, Álex Rendón, quien puso la queja ante el grupo arbitral. Fue entonces cuando se dieron cuenta que en la planilla no aparecía.

Aún peor, versiones de la prensa indicaron que Atlético sí tenía inscrito un médico en la planilla, pero el nombre que aparecía era falso.

En el artículo 35 del reglamento, la Dimayor es clara respecto a la obligatoriedad del cuerpo médico: “Los clubes participantes deberán presentarse en los partidos con el médico que se encuentre inscrito ante la DIMAYOR y en el sistema Comet, y efectuar el consecuente registro en la planilla de juego. Sin el cumplimiento de este requisito, el árbitro se abstendrá de iniciar o continuar el compromiso, con las consecuencias disciplinarias que ello le acarrea al club infractor”.