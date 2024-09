“No me gusta, pero con usted haré una excepción”: La propuesta de Vélez a Mondragón si se va a Junior

Faryd Mondragón aprovechó su viaje a Barranquilla, no solamente para presenciar el partido de Colombia vs Argentina, sino también para hablar con los directivos del Junior sobre su interés en que se una al cuerpo técnico de César Farías. Sin embargo, el exfutbolista confesó en vivo durante el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports que no han llegado a un acuerdo, así que no hay nada concreto.

Ante esto, Carlos Antonio Vélez lo sedujo para que siga en su programa, aún si lo contrata Junior.

La propuesta de Carlos Antonio Vélez a Faryd Mondragón si va a Junior: “Con usted haré una excepción”

El exfutbolista de la Selección Colombia no se puso con rodeos para hablar acerca de la conversación que tuvo con los directivos del Junior y también en Win Sports, donde resaltó la importancia que tiene la aprobación de Carlos Antonio Vélez para él:

“Win Sports seguirá siendo mi casa, estoy muy agradecido con toda la gente del canal, pero sobretodo del Team Vélez. Dicho esto, para mí era muy importante contar con el visto bueno y el beneplácito no solamente de la presidenta, sino también de Carlos Antonio. Me motiva el proyecto de Junior, quiero aceptarlo, pero no hemos llegado a un acuerdo económico, no es una prioridad sino un tema de sentimientos. Agradecido con la gente de Junior, si llego a un acuerdo me estaré vinculando con Junior, pero por ahora estoy en Win”.

Fue entonces cuando a Vélez se le ocurrió proponerle a Faryd Mondragón que, en caso de fichar por Junior, pidiera permiso para seguir asistiendo a los programas de ‘Planteta Fútbol’ que se graben en Barranquilla posterior a los partidos de la Selección Colombia. Lo curioso es que Carlos Antonio demostró lo importante que es para él, contar con el otrora arquero, al punto de hacer una excepción con algo que no le parece correcto:

“No soy yo la persona que decido y aunque a mí eso no me gusta, con usted haría una excepción. Si usted arregla con Junior de Barranquilla, le voy a pedir que siga en Planeta, nos acompañe, pide permiso a Don Fuad y viene a los programas. No me gusta, pero usted es de la casa y hace parte de este grupo”.