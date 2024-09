“Me preocupa”, Néstor Lorenzo fue criticado por Vélez, pese a triunfo de Colombia a Argentina

Pese a la victoria de la Selección Colombia ante Argentina, el entrenador Néstor Lorenzo no se salvó de las críticas de Carlos Antonio Vélez que lo reprochó por la falta de manejo de grupo y la mala ejecución con el tema de los cambios.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, la Tricolor se impuso 2-1 con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez (P), mientras que Nicolás González anotó para la visita, en un partido válido por la octava jornada de la Eliminatoria de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Más allá del resultado, hubo cuestiones en el funcionamiento que dejaron dudas y el analista no las dejó pasar por alto por lo que habló de ello en su programa, Planeta Fútbol.

Carlos Antonio Vélez reprochó a Néstor Lorenzo por los cambios

En su análisis, el experimentado periodista señaló que “lo del resultado es fenomenal porque le ganamos a un gran equipo. Eso tiene un gran valor, pero hablemos del juego porque fue muy flojo y me dejó muy preocupado ‘el bueno’ de Lorenzo”.

Añadiendo que “Me dejó ver una vez más un grave defecto y es que se duerme a la hora de los cambios. Le tiembla la manito. Ayer, al minuto 70, había que hacer correcciones urgentes y no las hizo”.

“Lo que es más grave es que los jugadores le están manejando los cambios: el médico dijo ‘Mosquera no va más’ y Mosquera se metió al campo. El DT debe hacer respetar al médico. Eso lo vino a hacer al final y no en el momento, el jugador decidió. Calentaba Yáser Asprilla y vino James a decirle que no lo saque y no lo sacó pese a que estaba muerto, además de otros”, añadió.

“Es gestionar un partido, no meterse debajo de los palos y hay muchas maneras (…) No gestionó bien eso y se dejó administrar las modificaciones por los jugadores. Eso me preocupa mucho porque me hace ver que de pronto él no es quien maneja la Selección, que ahí hay capataces y capos que le dicen quién juega y quién no y eso no está bien”, sentenció.

Sin filtros, Carlos Antonio Vélez no se quedó con la victoria y fue más allá para cuestionarle a Néstor Lorenzo su falta de agilidad en los cambios y su posible falencia en el manejo de equipo del que sugirió se lo podrían estar manejando algunos jugadores.