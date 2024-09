Los ocho primeros partidos de las eliminatorias al Mundial del 2026 que ha jugado Colombia, han contado con la transmisión de dos canales: Caracol y RCN, donde ha quedado demostrado que los colombianos prefieren al equipo del ‘Gol Caracol’, al punto que hasta el propio Iván Mejía reaccionó a lo que él considera como una paliza brava.

Iván Mejía también opinó sobre ‘la paliza’ que le viene pegando Caracol a RCN con la Selección Colombia

Para nadie es un secreto que el ‘Gol Caracol’ lleva la ventaja en las transmisiones de los diferentes partidos de la Selección Colombia, no solamente en las eliminatorias mundialistas, sino también en otros torneos. De hecho, la Copa América, donde la ‘Tricolor’ quedó subcampeona, fue la prueba fehaciente, pues en la final contra Argentina, Caracol obtuvo un 29.2 del rating, mientras que RCN se quedó apenas con el 6.9.

De esta manera, tras el enfrentamiento de la Selección Colombia vs Argentina por la octava fecha de las eliminatorias, Iván Mejía compartió un pantallazo de dicha diferencia en el rating entre ambos canales, aunque el rating que tomó no fue el del partido del pasado 10 de septiembre, sino precisamente la final de la Copa América

“Que paliza tan brava”, escribió Iván Mejía a través de su cuenta de X.

¿Qué piensan en RCN?

Carlos Antonio Vélez fue quien habló en nombre de todo el canal y se mostró muy tranquilo porque es consciente que apenas están iniciando a transmitir dichos juegos, por lo cual es más difícil competirle a Caracol, que los ha transmitido durante mucho tiempo:

“Resulta normal que cueste cambiar los hábitos de medio siglo de exclusividad. Y por si acaso en RCNTV no soy el único que hace la transmisión. Somos un equipo y lo que tenemos, hace un año y monedas no teníamos nada, es de TODOS. El éxito no se construye en un día y la exclusividad lleva medio siglo consolidándose. ¡Fin del comunicado!”