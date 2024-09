“Vergüenza y burla”, Jaime Dinas se despachó contra técnicos y futbolistas en los medios

Jaime Dinas, polémico periodista del pacífico colombiano, se quejó tajantemente del rol de varios exfutbolsitas y entrenadores que dan el salto a los medios de comunicación de la noche a la mañana y le restan oportunidad a personas que sí han estudiado la carrera.

En su visita a la ciudad de Barranquilla para el duelo de la Selección Colombia contra Argentina, al comunicador le preguntaron qué pensaba de la llegada de Faryd Mondragón como asistente técnico de Junior.

Fue ahí en donde no se guardó su pensamiento crítico, no puntualmente contra el exportero, sino en general contra todo ese gremio que vive saltando entre los banquillos y los micrófonos.

Jaime Dinas reprocha a jugadores y entrenadores en los medios

“El 80% de los técnicos cuando están desempleados terminan en los medios de comunicación y cuando se les aparece una oferta dejan tirados los medios y vuelven a dirigir, luego los echan porque les va mal y vuelven a los medios”, señaló de arranque.

“Cuando están desempleados son periodistas (carcajada) y cuando nosotros los íbamos a entrevistar nunca estaban dispuestos. Siempre éramos el miércoles, los ‘qué cansones estos periodistas’, pero sin trabajo son las estrellas del periodismo”, agregó.

Dejando en claro que “me incomoda por el gremio. Yo no tengo ningún problema porque no tengo afán de trabajar en ESPN, en DirecTV, en RCN o en Caracol. Sin estar en esas empresas, sino con mi medio que es Dinas Sports, le he dado la vuelta al mundo al hacer cubrimiento de todos los eventos que hay de fútbol”.

Y hasta un consejo dejó a los “padres de familia, no manden a sus hijos a estudiar periodismo. Eso es miércoles. Manden a los muchachos a que jueguen fútbol e independiente de si son buenos o malos, cuando terminan su carrera les abren espacio en los medios de comunicación”.

Además de su intervención en el medio local Cuid Sports, después escribió en su cuenta de la red social X en la que usó de ejemplo a Lucas González: “Ejemplo de lo dicho sobre DTs DESEMPLEADOS que buscan ser “Periodistas” es @LucasGonzales_V que nada ha ganado, ha demostrado tener más teoría que práctica, más lectura que ejecución y cada que FRACASA, le tienen “escampadero” en AS una vergüenza y burla al Periodismo”.

Contundente postura de Jaime Dinas contra esos exjugadores y entrenadores que de la noche a la mañana posan como periodistas y que le restan oportunidades a personas con preparación, aumentando el bajo nivel de la mayoría de programas deportivos en Colombia.