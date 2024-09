Hinchas de Millonarios ‘crucificaron’ a Alberto Gamero por lo que hizo cuando Falcao se lesionó

Hinchas de Millonarios criticaron a Alberto Gamero por inexplicable decisión con Radamel Falcao García. En el más reciente partido, el ‘Embajador’ sacó ventaja y nuevamente dejó escapar la victoria. En esta oportunidad, los seguidores del equipo bogotano culparon a Gamero de la acción que terminó en gol y evito su triunfo.

PUBLICIDAD

Este 8 de septiembre de 2024, Millonarios enfrentó al Once Caldas en Manizales. Gracias a un golazo de Daniel Cataño, el ‘Embajador’ sacó ventaja en el marcador en el primer tiempo. En el tiempo adicional, a solo un par de minutos del descanso, Radamel Falcao sufrió una lamentable lesión. Tras intentar bajar el balón con el pecho, ‘El Tigre’ cayó mal y sintió una molestia en la pierna derecha que no lo dejó continuar.

La decisión de Alberto Gamero.

Una vez se confirmó que Falcao no podía continuar en el partido, Alberto Gamero, viendo que quedan menos de tres minutos para el final del primer tiempo, decidió aguantar la entrada de Leonardo Castro, quien tomó el lugar de Radamel. Con diez en campo, Millonarios perdió la posesión del balón y, luego de un tiro de esquina, Michael Barrios armó la jugada que terminó en el gol del empate del Once Caldas.

La insólita decisión de Alberto Gamero, quien seguramente aguantó el cambio para no gastar una de las tres ventanas de sustitución, desató una oleada de críticas en las redes sociales. Es que, para muchos hinchas, que Gamero no hiciera el cambio inmediatamente expuso a Millonarios y por eso el Once aprovechó para empatar.

EL GENIO de Gamero no quiso hacer el cambio para no perder una ventana de cambios Y LO CLAVARON CON 10 JUGADORES JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ NO SE PUEDE SER MÁS BURRO pic.twitter.com/TnYbWUNqyN — Manuel Toja (@toja_manuel) September 8, 2024

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<