Jugador de la Selección Colombia abandona la concentración y en redes sociales celebran la decisión

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Argentina el próximo martes 10 de septiembre, en el marco de la fecha ocho de las Eliminatorias rumbo al mundial de Canadá, México y Estados Unidos que se hará en 2026.

Tras lograr un empate en Lima contra el seleccionado peruano, la ‘Tricolor’ ya está Barranquilla preparando el partido con toda la nómina disponible; sin embargo, se conoció que uno de los jugadores que ingresó en el segundo tiempo contra Perú, no podrá estar en el partido ante los argentinos.

Se trata del defensa central Yerry Mina, quien vio la tarjeta amarilla y por acumulación, no puede jugar el próximo juego. El periodista Pipe Sierra confirmó la noticia y añadió que el defensor regresará a su club en Italia, Cagliari.

En redes sociales, esta noticia causó agrado en los internautas, quienes señalaron que Yerry Mina “no tiene nivel para estar en la Selección Colombia”.

“Hace rato está un bajisimo nivel , sus convocatorias no se entienden”; “Gracias Yerri por lo de 2018 y algunos otros partidos, pero ya estuvo, un defensa que no sabe correr no puede ser el líder en esa zona”, fueron algunos de los comentarios en la red social “X” (antes Twitter).

Actualmente Colombia ocupa la casilla número tres con 13 puntos, el líder es Argentina con 18 puntos y le sigue Uruguay con 14.

Cabe señalar que para la próxima cita orbital, se decidió que habrán siete cupos, seis de forma directa y una por repechaje.

El partido entre la Selección Colombia ante Argentina, será a las 3:30 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.