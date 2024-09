“Pues no los convoque”: La dura crítica de Carlos Antonio Vélez a Lorenzo por el partido ante Perú

Aunque la Selección Colombia logró empatar sobre el final del partido ante Perú 1-1, el juego de los dirigidos por Néstor Lorenzo no convenció a los aficionados y a la prensa nacional, que criticaron la falta de variantes.

Precisamente, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a lo hecho por el combinado tricolor.

“Perú tenía q jugar un gran partido y Colombia bajar su rendimiento para q se diera un resultado como el que se dio, el local agresivo y ordenado sorprendió a Colombia q no le encontró la vuelta al juego. Una hora muy discreta. De lo más flojo hasta ahora en las eliminatorias. Pero se hizo la luz a falta de 18 minutos para el final. Duran y Asprilla le dieron dinámica, sorpresa y fortaleza en el juego aéreo”, fue una de las primeras críticas del periodista que trabaja para RCN y Win Sports.

No obstante, Vélez fue más allá y reprochó que Lorenzo no probará con otros jugadores si tenía pronosticado que James Rodríguez no iba a salir de inicialista, incluso nombró a jugadores como Asprilla y Quintero.

“Si Lorenzo se puso de acuerdo con James para no jugar de entrada( 54 días parado) por q no se puso de acuerdo con Quintero o Asprilla para cumplir con la función. Estuvo bien en regular a uno pero mal en no usar las alternativas que tiene. Fíjense que al final los que cambiaron la opaca cara de la selección fueron Duran (está dulce) y Yaser con su explosión. No hay necesidad de crear un problema y un vacío en donde no lo hay. Y si la idea es una sola pues no los convoque, ya está!”, aseveró el periodista.

Por otro lado, Carlos Antonio Vélez aseguró que la clasificación al mundial no será un problema, teniendo en cuenta el alto número de cupos que ahora dispone Conmebol, pero si dejó claro que es importante la forma en como juega el equipo.

“Y por la clasificación CERO PREOCUPACIÓN! Es tan cómodo llegar al mundial esta vez q Paraguay con UN SOLO GOL en 7 partidos está en zona de repechaje! Cero estrés!!! ( por eso es q es más importante el COMO)” escribió Vélez en su cuenta de “X”, antes Twitter.