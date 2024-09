La Selección Colombia Femenina derrotó al combinado mexicano en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20, hecho que les permitió clasificarse a los octavos de final del torneo con el mejor ánimo posible, pues consiguieron las tres victorias; dos de ellas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y el último en el Atanasio Girardot de Medellín.

De hecho, este último fue el juego que mayor asistencia tuvo en lo que va del campeonato.

Medellín se graduó como ciudad futbolera gracias a la mayor asistencia en lo que va del Mundial

A partir de las 5:00 de la tarde comenzó el juego donde Colombia debía revalidar su buen momento frente al conjunto mexicano, y aunque hubo momentos difíciles como la lesión de Yunaira López o el penal que desperdició Linda Caicedo, consiguieron la victoria con un solitario gol de Mary José Álvarez, quien cabeceó de manera perfecta un tiro de esquina para darle otros tres puntos a la ‘Tricolor’.

Sucedió algo curioso en redes sociales y es que se burlaron porque parecía que los hinchas no iban a llenar el Estadio Atanasio Girardot en este partido, pero fue cuestión de tiempo, pues al cabo de un tiempo, no se veían espacios vacíos en las gradas del estadio, sino que todas estaban pintadas de amarillo por las camisetas de los aficionados.

De hecho, la asistencia en el partido de Colombia vs México fue la mayor desde que inició este Mundial Femenino Sub-20 en nuestro país, pues alcanzó un total de 35.847 personas, un dato no menor, teniendo en cuenta, pues no solo es la mayor asistencia en la historia de la Selección Colombia Femenina, sino también la segunda mayor en la historia del fútbol femenino cafetero.