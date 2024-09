Andrea Guerrero llegó a la presidencia de Win Sports e inmediatamente trajo a varios periodistas de su entera confianza, tal como Pilar Velásquez o Daniel Angulo, hecho que también intentó hacer con Juan Felipe Cadavid, aunque él se negó por sus proyectos en Caracol Radio.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el periodista contó su versión de la historia y dio a entender cuál sería el valor que lo seduciría para regresar a Win Sports.

Juan Felipe Cadavid puso la cifra por la cual aceptaría la oferta de regresar a Win Sports

El panelista de ‘El Pulso del Fútbol’ en Caracol Radio, junto a César Augusto Londoño, se ha convertido en uno de los periodistas deportivos más importantes del país, no solo por su presente, sino por su trayectoria que lo ha llevado por diferentes medios como el Canal RCN y el mencionado Win Sports.

Sin embargo, parece que Cadavid está muy a gusto con sus proyectos actuales que no se le pasa por la cabeza regresar a su anterior trabajo, y es por esa razón, que no lo pensó dos veces para rechazar la oferta que le hizo Andrea Guerrero, al punto que le dejó claro que el dinero no es lo más importante:

“Yo le dije: ‘No, mona. No me hable de plata. En este momento no estoy pensando en plata”

Sin embargo, durante una conversación en ‘Desnúdate con Eva’ junto a Eva Rey, lo puso ‘entre la espada y la pared’ cuando le preguntó a Cadavid si por 80 millones hubiera regresado, hecho que él tomó con humor y dijo que si le ofrecieran ese valor, estaría dispuesto a volver a negociar:

“Bueno, mona. Por 80 millones de pesos hablamos”.