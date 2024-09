César Farías quiere sumar a un vecino suyo al cuerpo técnico que tendrá en Junior

La llegada de César Farías a Junior de Barranquilla ha tomado por sorpresa a algunos y también ha generado noticia la conformación del cuerpo técnico que quiere el entrenador venezolano que planea incluir hasta a un vecino suyo a su equipo de trabajo.

Tras la salida de Arturo Reyes del cuadro Tiburón, de inmediato se dio la llegada del exentrenador de Águilas Doradas y América de Cali que ya hasta fue presentado a los jugadores.

Incluso antes de anunciarse el cambio de mando en el Albirrojo, algunos ya habían filtrado uno de los que sería sus acompañantes que resulta también es vecino suyo.

Mondragón, el vecino de Farías que no le ha confirmado ir a Junior

Sí, Faryd Mondragón, el que muchos periodistas anunciaron como fijo para el cuerpo técnico de Junior y que es vecino de César Farías, todavía no ha aceptado el ofrecimiento.

Él mismo confirmó en una entrevista con Carlos Antonio Vélez que está la oferta, pero que no ha definido nada hasta que no terminen sus compromisos con Win Sports con los partidos que vienen por las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 en los que Colombia se medirá ante Perú y Argentina.

“La realidad de las circunstancias es que hasta ahora lo único que hay es la manifestación de un deseo de parte del profe Farías para que lo acompañe en su cuerpo técnico con el beneplácito y la aceptación de don Fuad, la familia Char y de toda la directiva del Junior. Quiero agradecer públicamente la generosidad del profe”, contextualizó Mondragón.

El exportero también reveló que es un gran amigo de Farías con el que son vecinos y se reúnen al menos una vez por semana.

“Lo conozco hace años por labores del fútbol y desde que terminó sus labores con América, por una cuestión de vecindad, es vecino mío acá en Cali, hemos tenido una relación en la que nos juntamos una o dos veces por semana, como hombres de fútbol, a ver y analizar partidos, a tertuliar. Obviamente absorbo como una esponja todo su conocimiento”, añadió.

“Lo único que puedo confirmar hoy en día es que pertenezco al equipo de Win Sports, a hoy”, dejó en claro.

Señalando que “yo no puedo tomar una decisión antes del martes que son los partidos por Eliminatoria. No puedo salir corriendo y dejar tirada la que ha sido mi casa (Win). Le dije que a partir del martes que estaré en Barranquilla nos podemos sentar a definir todo. Antes no puedo ni voy a tomar ninguna decisión”.

