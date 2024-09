Pereira vs Once Caldas

En la noche del martes 3 de septiembre se llevó a cabo el clásico risaraldense en el Estadio Hernán Ramírez Villegas que resultó con victoria por la mínima diferencia en favor del Once Caldas, que consiguió un tanto agónico sobre el final del juego gracias a un destello de Mateo García.

Sin embargo, no todo fue fiesta porque al finalizar el compromiso se presentaron desmanes entre hinchas, hecho que llevó a Mauricio Salazar Peláez, alcalde de Pereira, a vetar a los hinchas del ‘blanco blanco.

Alcalde de Pereira vetó a los hinchas de Once Caldas por desmanes luego del partido

Por medio de redes sociales se conocieron algunas lamentables imágenes y videos que expusieron tanto a hinchas del Once Caldas como a los del Deportivo Pereira en riñas y enfrentamientos, donde algunos carros fueron vandalizados, desencadenando así la intervención de la Policía.

Ante esto, el alcalde Mauricio Salazar Peláez no se quedó de brazos cruzados y compartió un video a través de su cuenta de Instagram donde dejó claro que no permitirá los desmanes por cuenta del fútbol, especialmente ante la llegada de visitantes, por lo cual, vetó a los aficionados del clásico rival:

“Sobre el mal comportamiento que tuvieron algunos hinchas de Once Caldas en la noche de ayer. Pereira es una ciudad de puertas abiertas, pero no voy a permitir que vengan a dañarla ni a maltratar a nuestros hinchas. Pues les anuncio a la hinchada del Once Caldas, quedan vetados para los próximos encuentros en Pereira. Si en su casa hacen lo que les da la gana, en Pereira no”.