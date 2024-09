A jugador del Junior no le gustó que los Char sacaran a Arturo Reyes: “Les dio un título”

Jugador del Junior lamentó la salida de Arturo Reyes y apuntó a la familia Char. Tras confirmarse la salida de Reyes, el experimentado delantero del ‘Tiburón’ opinó al respecto en una entrevista. Con pocas palabras, expresó que Arturo tenía razones para seguir y se dirigió a los directivos del club.

PUBLICIDAD

Recientemente, Yimmi Chará fue invitado al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En la entrevista, Chará habló sobre la salida de Arturo Reyes y dejó claro que no le gustó mucho. Aunque no los nombró, Chará expresó que lamenta que los directivos, encabezados por la familia Char, no confiaran más en el proyecto de Reyes, el cual ya le había dado una estrella a la institución.

“Es algo que duele porque es un gran profesional. Lástima que lo hayan sacado en este momento. Hace un poco más de seis meses le había dado un título al grupo. Lástima que no siguieron creyendo en el proceso que estaba haciendo”, Yimmi Chará

César Farías ya dirigió sus primeros entrenamientos en Junior.

Aunque el Junior todavía no ha confirmado oficialmente su contratación, César Farías, el famoso entrenador venezolano que paso por Águilas Doradas y América de Cali, ya dirigió sus primeros entrenamientos. Desde el 3 de septiembre, Farias tomó las riendas del ‘Tiburón’. A él se le vio hablando con los jugadores en su primer día.

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<