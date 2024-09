Once Caldas vendió a un jugador por millonaria cifra que sorprendió a todos en Colombia: “Negociazo”

Jugadores del Once Caldas en 2024

Once Caldas vendió a jugador por millonaria cifra que sorprendió a todos en Colombia. Aunque no ha tenido la chance de pelear por el título, desde hace varios semestres, el Once ha sacado futbolistas con una enorme proyección. En esta oportunidad, a sus 19 años, otro jugador saldrá del equipo de Manizales rumbo al fútbol internacional. Y lo más interesante Es que dejará una importante cantidad de dólares en las arcas del ‘Blanco Blanco’.

PUBLICIDAD

Este 2 de septiembre de 2024, RB Bragantino de Brasil confirmó la llegada del joven colombiano Sergio Palacios. A través de sus redes, el equipo brasileño anunció la llegada del defensa central, quien viene el Once Caldas.

¿Cuánto pagaron por Sergio Palacios?

‘Pipe’ Sierra, periodista especializado en fichajes del fútbol colombiano, fue uno de los que anticipó la llegada de Sergio Palacios al RB Bragantino. Pero, más allá de la confirmación, lo que llamó la atención fue que él contó la cifra que el equipo brasileño pagó al Once Caldas. Según Sierra, la cifra supera los tres millones de dólares. Además, el ‘Blanco Blanco’ conservaría un porcentaje de los derechos deportivos del jugador.

“Exclusiva confirmada, Sergio Palacios (19) es anunciado oficialmente como nuevo jugador del RB Bragantino. El acuerdo se cerró en 3.5M$ por el 70%, el restante será de Once Caldas. El contrato que firma el defensa colombiano es hasta agosto de 2029 (5 años)”, Pipe Sierra

Los casi cuatro millones de dólares que Once Caldas recibirá por la venta de Sergio Palacios provocaron varias reacciones en las redes sociales. Es que, para muchos, el Once hizo un negociazo, pues se ha visto que otros equipos del fútbol colombiano reciben menos dinero por jugadores con más reconocimiento que Palacios.

Uff que negoción!!! — LULO (@lulogo32) September 2, 2024

Como es que estos equipos venden los jugadores en 3.5 y los mejores de América se van en 1.5 o menos 🫠 — Andrés (@AndresGomz) September 2, 2024

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<