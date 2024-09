“No es culpa de Win”, Carlos Antonio Vélez aclaró temas técnicos y culpó a Dimayor

Win Sports ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por varios temas técnicos y Carlos Antonio Vélez salió a aclarar que no es culpa de ellos un tema de los que les adjudican para exponer que todo radica en las mismas decisiones de la Dimayor.

Dentro de los temas de reproche ha aparecido el tema de la ubicación de las cámaras que no dan la altura necesaria e incluso quedan dudas a la hora de trazar las líneas de fuera del lugar desde el VAR.

Precisamente su explicación llegó porque en el partido de Millonarios ante Patriotas le habrían convalidado un gol con fuera de lugar incluido al cuadro Albiazul, todo porque la toma no permitió trazar la línea.

Carlos Antonio Vélez expone problemas de tomas para el VAR

Ya que el canal resultó señalado, el analista aclaró que ese tema no es responsabilidad de ellos: “Lo primero que hay que decir, para que no le sigan metiendo mentiras a la gente, es que la responsabilidad del VAR es de la Comisión Arbitral, del señor Ímer Machado”.

“Después de la Dimayor que tiene que autorizar campos que tengan las condiciones técnicas para el uso fiel del VAR. Me dicen que Techo, Olaya y Villavicencio no tienen esas condiciones por una cuestión de altura que impide la toma amplia. Por eso Patriotas está discutiendo el primer gol de Millonarios porque dicen que Castro sale de fuera de lugar a recibir esa pelota larga que al final concreta Valencia. No se pueden trazar líneas porque no existe la toma”, añadió.

“Que fácil es echarle la culpa a Win Sports, pero el canal no tiene nada que ver con el VAR que lo maneja una empresa que se llama MediaPro a la que Win le entrega unas imágenes, pero todo de acuerdo con las condiciones técnicas de cada estadio y las mismas las tiene que dar la Dimayor”, explicó.

Por el contrario, “aquí lo que se ha hecho es magia al entregarle las posibilidades de unas imágenes potables a MediaPro que es la responsable del tema VAR”.

“Jaramillo (Fernando) se lava las manos y le echa la culpa a Win o a MediaPro. Ese al otro y el otro a aquel, pero los estadios están habilitados por Dimayor y debería ser porque cada estadio está en condiciones o no los autorice, Jaramillo”, le expresó al presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

“O hacer lo que hizo la FIFA de montar andamios para dar las facilidades a quien corresponde para que no se tiren la pelota. Jaramillo, eso es responsabilidad suya”, finalizó.

Así, Carlos Antonio Vélez dejó claro que el que no haya tomas adecuadas en las transmisiones y el VAR no pueda trazar líneas correctas no es culpa para nada de Win Sports.