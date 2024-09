Integrante de Win Sports saldría rumbo al cuerpo técnico de un grande del FPC

El fútbol colombiano anda generando varios movimientos y en uno de los que se anticipan, un integrante de Win Sports iría directo a uno de los equipos considerados grandes en el fútbol colombiano al que llegaría en el cuerpo técnico.

Fue el propio Carlos Antonio Vélez el encargado de anticipar que se verían afectados porque perderían a una pieza importante.

Todo se daría de la mano de la posible llegada de César Farías a Junior de Barranquilla, que no se ha definido, pero está en conversaciones.

César Farías está cerca de Junior

El analista no fue ajeno al tema que genera noticia en la capital del departamento del Atlántico y refirió: “Farías se fue a hablar con don Fuad. No hay contrato ni oferta. Van a conversar como invitado por el señor Char. No se puede decir que es el nuevo técnico de Junior porque es Reyes, hasta que consigan otro”.

“Inicialmente había una opción con Alfredo Arias, pero no podría estar en el banco y eso lo descarta. Lo de Farías no es un invento periodístico porque él está en Barranquilla. Viajó temprano esta mañana”, añadió.

Integrante de Win se iría rumbo a Junior

Fue allí que soltó la primicia de que “Si Farías arregla con Junior de Barranquilla nos podríamos afectar en Win Sports y ya después se van a dar cuenta por qué. Perderíamos una pieza importante. La dejo ahí, nada más”, señaló.

Así, sin dar el nombre de quién sería, Carlos Antonio Vélez anticipó que César Farías se llevaría a uno de los integrantes de Win Sports para su cuerpo técnico en caso de llegar a Junior de Barranquilla.