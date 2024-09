Hinchas del Cali no soportaron la derrota, invadieron la cancha y el partido contra el Pasto no pudo terminarse

Partido Cali vs Pasto en 2024

Hinchas del Cali invadieron la cancha y no dejaron terminar el partido contra el Deportivo Pasto. Lastimosamente, otro episodio de mal comportamiento de las hinchas arruinó el espectáculo del fútbol colombiano. En esta oportunidad, los seguidores del ‘Azucarero’ protagonizaron el momento, que, seguramente, solo empeorará la realidad deportiva del club.

PUBLICIDAD

En la noche del 2 de septiembre de 2024, el Cali enfrentó al Pasto en condición de local. Tras un flojo desempeño, el ‘Azucarero’ llegó al minuto 88 perdiendo 0-2. Debido a la derrota y a que el ‘descenso’ es una posibilidad muy latente, algunos hinchas del equipo caleño perdieron el control y decidieron saltar al campó para agredir a sus jugadores.

Afortunadamente, las autoridades calmaron la situación antes de que pasara a mayores. Además, por decisión del árbitro, los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo de juego.

¿Qué pasó con el partido Cali vs. Pasto?

Hasta antes de las diez de la noche del 2 de septiembre, la Dimayor no emitió pronunciamiento oficial. Debido a esto, la única información sobre qué pasó con el partido la dieron los periodistas de planta baja de WIn Sports. Según lo que contaron, desde Dimayor solo aseguraron que “el partido no sigue”. Por eso, no está claro si el árbitro dio el pitazo final y el partido concluyó 0-2 en el minuto 88. Es que también hay posibilidades de que el partido se suspendiera definitivamente por falta de garantías y, a pesar de que solo quedaban dos minutos, el marcador pasaría a definirse por el escritorio.

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<