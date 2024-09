“Están ocurriendo cosas en el club que no compartimos”, DT del Pasto prendió el ventilador

Gustavo Florentín, director técnico de Deportivo Pasto, dejó preocupados a todos los aficionados del cuadro Volcánico al anunciar que él y sus colaboradores están más afuera que dentro del club, tras denunciar que están pasando cosas que no comparten para nada.

Esta inesperada declaración se dio luego de la victoria como visitante 2-0 del cuadro nariñense ante Deportivo Cali en la octava jornada de la Liga Betplay Dimayor 2024-II.

Con goles de Daniel Moreno y Diego Chávez, el cuadro Tricolor dio el golpe sobre la mesa, pero lo que nadie esperaba eran las declaraciones del entrenador paraguayo en la rueda de prensa.

Gustavo Florentín está cerca de irse de Pasto

En su charla con los medios de comunicación señaló que estuvieron por no dirigir el encuentro y que técnicamente están por fuera de la institución.

“Hoy estamos más fuera que dentro del club. Hay cosas que están ocurriendo en el club que nosotros no estamos de acuerdo para nada. Consideramos que somos una familia y no sé qué va a pasar en estos días. Mi cuerpo técnico me manifestó mucha tristeza y estábamos en duda para dirigir este partido”, señaló Florentín.

Sin embargo, “demostramos nuestro profesionalismo a pesar del malestar que tenemos. Nos debemos una charla con el presidente”.

Algunas versiones de prensa señalan que la situación pasaría por temas e incumplimientos económicos.

Esperar que se dé la reunión anunciada para conocer si Gustavo Florentín se mantiene al frente de Deportivo Pasto o hay un nuevo cambio de timonel en el FPC.