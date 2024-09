“Una leyenda”, Falcao confesó que Aristizábal fue uno de sus referentes para el gol

Radamel Falcao García anotó su primer gol con Millonarios y de paso igualó a Víctor Hugo Aristizábal como máximo goleador colombiano de todos los tiempos con 346 goles y el Tigre dejó claro que el antioqueño fue uno de sus grandes referentes.

PUBLICIDAD

En la ciudad de Villavicencio, en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, llegó la primera conquista del atacante samario en la primera división del fútbol colombiano y de paso se metió a la historia de nuestro balompié.

Tras su conquista, el atacante habló de las sensaciones que le dejó ese tanto, habló de igualar a uno de sus referentes y también del festejo al hincha Javier Acosta al que días previos le realizaron la eutanasia.

Falcao tenía a Aristizábal como referentes

De entrada, el atacante agradeció a todos por el apoyo y dejó claro que “ha sido una sensación maravillosa poder anotar el primer gol con todo este marco que teníamos hoy en el que los hinchas nos acompañaron en esta ciudad. Quiero agradecerles a todos y dedicárselo a mi familia”.

Vea acá: El fútbol colombiano vive una situación histórica y no es precisamente por el gol de Falcao

Sobre igualar en goles a Víctor Hugo Aristizábal, sentenció que: “Ha sido una carrera larga con muchos goles. Poder alcanzar una leyenda como lo es Víctor Hugo me llena de orgullo. Él ha sido uno de los referentes que hemos tenido los de mi generación. También agradecerle porque ha sido uno de los delanteros que nos inspiraron a seguir ese camino y hoy logro esta marca. Muy contento por eso”.

“Me tocó irme del país joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando Hice el gol no sabía qué hacer. No lo había planificado. Me siento como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”, describió sobre su primera anotación con el cuadro Albiazul.

Sobre el tema de Javier Acosta señaló: “Lamentablemente nos dejó un hincha de Millonarios y esa dedicatoria también fue para él. Fue especial en todo sentido. Se lo había prometido y gracias a Dios pude hacer el gol”.