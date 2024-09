Néstor Lorenzo asumió rápidamente la lesión de Jefferson Lerma y dio a conocer que Juan Camilo Portilla lo reemplazará en la doble fecha de eliminatorias ante Perú y Argentina.

Juan Camilo Portilla fue el convocado de emergencia a la Selección Colombia por Néstor Lorenzo

Resulta que Jefferon Lerma se lesionó el dedo pulgar de un pie, hecho que no solamente le impidió estar en el juego de Crystal Palace vs Chelsea, sino que también lo llevó a ser desconvocado por la Selección Colombia porque no alcanzará a estar disponible para los dos juegos que vienen.

De esta manera, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que el mediocampista, con pasado en América de Cali y presente en Talleres de Córdoba, integrará la plantilla que buscará mantener el buen momento de la ‘Tricolor’ en las Eliminatorias al Mundial:

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, se permiten informar la convocatoria del jugador Juan Camilo Portilla del Club Atlético Talleres de Argentina.

El deportista se sumará al grupo de elegidos para enfrentar las fechas 7 y 8 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″.