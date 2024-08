Juan Carlos Osorio la está rompiendo en México y sus ‘viudas’ reaparecieron para pasar factura

Juan Carlos Osorio abrió debate en Mexico gracias a sus buenos resultados en Xolos de Tijuana. Como es bien sabido, Osorio fue entrenador de la Selección de México. Debido a esto, su regreso al fútbol mexicano ha dado mucho de qué hablar-. Es que, a diferencia de lo que le ocurrió en Colombia, ‘El Profe’ Osorio está teniendo un extraordinario desempeño con el equipo norteño.

Juan Carlos Osorio debutó como entrenador de Xolos el pasado 5 de julio de 2024. Aquel día, en un partido contra Querétaro, ganó 1-2. A partir de ese momento, Osorio dirigió ocho partidos más, para un total de nueve, y dejó un saldo de cuatro triunfos, tres derrotas y dos empates. Cabe señalar que dos de esas tres derrotas fueron en la Leagues Cup, competencia que reúnen a los equipos de la Liga MX y de la MLS de Estados Unidos. Es decir que, solo en Liga, Osorio dirigió siete partidos, ganó cuatro, empató dos y perdió uno.

Las ‘viudas’ de Juan Carlos Osorio.

Gracias a dichos resultados, al 31 de agosto de 2024, Xolos es líder de la Liga MX con 14 de 21 puntos posibles. En consecuencia, en las redes sociales muchos seguidores del fútbol mexicano destacaron el trabajo de Juan Carlos Osorio. Lo llamativo fue que aprovecharon para destacar el trabajo que él hizo con la Selección de México. Aunque hay quienes no lo recuerdan, Osorio no salió bien del combinado mexicano. A pesar de esto, los resultados de ‘La Tri’ posteriormente han sido vergonzosos, según los mismos hinchas. Pero no todo es bueno, porque también hubo quien resaltó que el colombiano dirigía a México cuando fueron humillados 7-0 por Chile.

