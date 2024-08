Por segunda ocasión en la historia, nuestro país albergará un Mundial de la FiFA y nuevamente será de la categoría Sub-20 (El primero fue en 2011 donde brillaron estrellas como James Rodríguez, Luis Fernando Muriel o Santiago Arias).

A partir de este sábado 31 de agosto se comenzará a vivir la fiesta de la cita orbital que se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre, cuando se conocerá qué país tiene a las mejores futbolistas menores a 20 años en todo el mundo.

En esta edición, por primera vez en la historia, participarán 24 equipos, tres de ellos son sudamericanos: Argentina, Brasil y Colombia. Este último es sin duda candidato al título porque llega con la base del equipo que fue subcampeona del mundo en el Mundial Femenino Sub-17 de la India 2022.

Mundial Sub-20 Femenino: Once futbolistas de Colombia ya fueron subcampeonas del mundo ¿quiénes son?

No cabe duda que el profesor Carlos Paniagua tendrá un reto muy importante con la ‘Tricolor’, pues podría llevar al país a uno de los momentos más importantes de la historia en materia del deporte, pues tiene todo para conquistar el título.

Así lo demuestran las once futbolistas que hicieron parte del Mundial Sub-17 de la India 2022, donde Colombia se quedó con el subcampeonato, y ellas son: Luisa Agudelo, Gabriela Rodríguez, Juana Ortegón, Linda Caicedo, Karla Viancha.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial Femenino Sub-20?

Pese a que la ‘Tricolor’ jugará como el país anfitrión, su partido de la primera fecha no será la inaugutación del torneo, pues en simultáneo se jugarán los juegos de Francia vs Canadá y Camerún vs México a partir de las 3:00 p.m. que darán inicio a la Copa.

Tres horas más tarde será turno para el combinado cafetero, que se tendrá que medir al conjunto australiano. Tres días más tarde se enfrentará a Camerún y finalizará la fase de grupos contra México.

Fecha 1

Colombia vs Australia

Sábado 31 de agosto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín, Bogotá