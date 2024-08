A Miguel Borja lo ‘borraron’ de la Selección Colombia por un detalle que no le gustó a Lorenzo

La Selección Colombia no convocó a Miguel Borja para los partidos contra Argentina y Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026. La ausencia de Borja en la convocatoria de Néstor Lorenzo no gustó a algunos hinchas. Debido a esto y a que él sí estuvo en la Copa América 2024, se preguntaron qué pasó. De ahí que en la prensa contaran detalles de lo que pudo desencadenar la salida de Miguel de ‘La Tricolor’.

El 29 de agosto, se conoció la lista de 26 jugadores que estarán en la doble jornada de las Eliminatorias. Los elegidos por Néstor Lorenzo dieron mucho de qué hablar, ya que hubo caras nuevas y varios viejos conocidos. Si duda alguna uno de los temas que más dio de qué hablar fue la ausencia de Miguel Ángel Borja. Debido al extraordinario momento goleador que atraviesa en River Plate, muchos lo venía como un fijo en la convocatoria.

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Carlos Cuesta – K.R.C. Genk (BEL) Cristian Borja – Club América (MEX) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C. (ENG) James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Arias – Fluminense (BRA) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) Jhon Jáder Durán – Aston Villa (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Jhon Solís – Girona F.C. (ESP) Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Columbus Crew (USA) Juan David Cabal – Juventus (ITA) Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG) Kevin Castaño – F.C. Krasnodar (RUS) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Luis Díaz – Liverpool F.C. (ENG) Luis Sinisterra – A.F.C. Bournemouth (ENG) Rafael Santos Borré – Internacional (BRA) Richard Ríos – Palmeiras (BRA) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Yáser Asprilla – Girona (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers (ENG)

¿Por qué no convocaron a Miguel Borja?

Después de que salió a la luz la convocatoria de la Selección Colombia, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez opinó al respecto. Por medio de X, Vélez aprobó la convocatoria de varios jugadores y rechazó la de otros. Pero lo más llamativo fue que reveló el porqué Néstor Lorenzo no convocó a Borja. Según Carlos Antonio, Lorenzo no citó al cordobés por su bajo aporte cuando no tiene el balón en los pies.

“Me gustan las caras nuevas en la Selección Colombia… igual me siguen sobrando Mina y S Arias. A James lo acaban de contratar y ya se viene sin conocer a sus compañeros, alargando la adaptación a su nuevo club... gesto repetido… Y está claro que Borja puede marcar 1000 goles y no es elegible. Me dicen que es por qué no es importante sin el balón… cierto, pero ojo que en nómina hay otros que tampoco ayudan a marcar y ahí están…. ¡Es lo que hay!”, Carlos Antonio Vélez

