Iván Mejía no se guardó la ironía para Meluk y todo por defender el nuevo formato de la Champions

En la mañana de este jueves 29 de agosto se sorteó la fase liga de la Uefa Champions League 2024/25, que contará por primera vez en la historia con la participación de 36 equipos, y además, contará con la presencia de ocho futbolistas colombianos que buscarán destacarse desde la primera fecha.

El nuevo formato ha despertado muchas críticas alrededor de todo el mundo, pero también hay personas que no se cierran a la posibilidad que pueda ser un buen torneo. De hecho, Iván Mejía y Gabriel Meluk tuvieron posturas diferentes al respecto y ‘Don Iván’ le dejó su mensajito lleno de ironía.

Iván Mejía le respondió con ironía a Meluk por defender el nuevo formato de la Champions

El periodista de El Tiempo utilizó su cuenta de ‘X’ para dejar claro que no le parece tan malo que hayan cambiado el formato de ‘La Orejona’ porque sin importar que la cantidad de partidos aumentará considerablemente, también habrá enfrentamientos para ‘alquilar balcón’ y podría convertirse en un torneo memorable:

“Nuevo formato de Champions League, que es respuesta directa a la idea de la Superliga, ya nos muestra que tendrá muchos partidazos y será difícil. Todo cambio genera rechazo y sé que dirán que no hay equidad, que no es ida y vueta y que tal, pero puede funcionar y salir torneazo”.

No obstante, ‘Don Iván’ no se quedó callado y demostró que no está ‘ni cinco’ de acuerdo con su colega, entonces con una analogía dio a entender que si la Champions League estaba funcionando tal como antes, no había necesidad de cambiarla:

“Era necesario cambiar lo que funcionaba muy bien? Esta fiesta está muy buena, vámonos para otra!!!”