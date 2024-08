Hinchas de Junior ‘la agarraron’ contra un futbolista del equipo tras nueva derrota: “Es ridículo”

De los tres últimos partidos que ha disputado el Junior de Barranquilla, dos han sido derrotas, y unas muy dolorosas, pues implicaron la eliminación en Copa Libertadores y la ratificación del mal momento que atraviesan en el rentado local. El más reciente fue su visita al Deportivo Pasto que terminó con una victoria por la mínima diferencia para el conjunto local gracias a la ley del ex que hizo efectiva, Daniel Moreno.

Por supuesto, todo el equipo quedó expuesto por el resultado que cayó como ‘un balde de agua fría’, pero hubo un futbolista que acarreó la mayoría de críticas por una insólita jugada, cuya ejecución muchos no podían creer.

Hinchas de Junior ‘la agarraron’ contra un futbolista del equipo por insólita jugada: “15 años pateando un balón”

El jugador en cuestión es el experimentado delantero Marco Pérez, quien llegó al conjunto ‘Tiburón’ como una apuesta interesante para competirle el puesto a Carlos Bacca, teniendo en cuenta que le fue muy bien en Águilas Doradas. Sin embargo, su rendimiento no fue lo que muchos esperaban, pues no ha estado a la altura de los retos que atraviesa el cuadro barranquillero y tampoco ha gozado de muchos minutos.

Aun así, cuando Arturo Reyes le ha dado la oportunidad, no ha podido brillar como lo hizo en su anterior equipo y así quedó en evidencia durante el partido contra Deportivo Pasto, cuando tenía un importante contragolpe en sus pies y resolvió de la peor manera:

- “Un jugador de fútbol que lleva alrededor de 15 años pateando un balón todos los días no puede salir con esto. No tiene presentación. No puede jugar un segundo más”.

- “No quiere uno meterse en la vainas privadas de las otras personas, pero ¿sabes cuántos millones se gana el señor Marco Pérez en el Junior?”

- “Marco Pérez será recordado como el peor delantero de Junior de la historia de Junior. Que man tan incompetente”.

- “Creo que ya podemos decirle a Marco Pérez que se retire o se vaya de Junior. Propongo ya una protesta para que se vaya del equipo... que ese señor sea un jugador “profesional” de futbol es un insulto”.