En estos momentos, el objetivo principal que tiene el Deportivo Cali es alejarse de la zona del descenso, pero al mismo tiempo, busca culminar la crisis económica que lleva cargando desde hace un buen tiempo, y aunque han intentando cambios de dirigencia, de técnicos y de jugadores, nada ha surtido efecto, por el contrario, siguen saliendo problemas.

En esta ocasión, el representante de un jugador insinuó que en la institución azucarera estaban extorsionando a su representado, hecho que el presidente, Humberto Acevedo, tuvo que salir a aclarar.

Presidente del Cali no se quedó callado ante las acusaciones de extorsionar a un futbolista

El jugador en cuestión es el guardameta Humberto Acevedo, quien supo ser campeón del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2021, luego se marchó a Libertad de Ecuador y finalmente regresó al conjunto ‘Azucarero’, pero sin el protagonismo que esperaba.

Ante esto, su representante, Nicolás Petropulos, no se quedó callado, y criticó fuertemente al Cali, pues aseguró que estaban extorcionando a Acevedo, pues aseguró que le exigieron al jugador que renuncie a un dinero que le debe el equipo y como no lo ha hecho, por eso no lo han dejado jugar:

“Yo uso las palabras que considero porqué para mi es muy fuerte la situación, es como una extorsión, el club prefiere que el jugador renuncie a un dinero que ya se gano o que se quede dando vueltas a la cancha”.

Es por eso que Humerto Arias salió a defender su buen nombre y el de la institución, así que negó rotundamente lo que dijo el representante del futbolista y aseguró que el motivo de su ausencia se debe a decisión de Hernán Torres:

“En el caso de Humberto Acevedo, la institución está indignada por los comentarios de su representante en los que dijo que nosotros extorsionábamos al jugador. Somos gente honorable y seria, que nunca extorsionaremos ni a él, ni a ningún jugador, ni a ninguna persona. El jugador está al día en salarios y no viene jugando porque el técnico le dijo que no iba a jugar con él”.