Nuevo técnico de Nacional no ha sido anunciado y los hinchas ya piden su salida

En Atlético Nacional sorprendieron a todos con la repentina salida de Pablo Repetto como director técnico, pero mayor fue la sorpresa al conocerse que Efraín Juárez, un mexicano desconocido en nuestro medio y sin experiencia previa en el cargo, será el nuevo entrenador y los hinchas ya están pidiendo su salida.

PUBLICIDAD

Juárez, de 36 años y que viene de ser asistente técnico en el Brujas de Bélgica, ya está en territorio colombiano en donde se animó a dejar un saludo a los hinchas.

Precisamente, esos mismos hinchas no se explican a quién se le ocurrió nombrar a un entrenador para que dé sus primeros pasos en la carrera en uno de los principales equipos del país.

Hinchas de Nacional piden la salida de Efraín Juárez antes de que llegue

Con la llegada del mexicano decantada, los aficionados del cuadro Verdolaga comenzaron a mover de manera sarcástica una etiqueta llamada #FueraJuarez que ha hecho eco en varias redes sociales.

Vea acá: Listos los 36 equipos que jugarán la Champions League 2024/25

De hecho, las últimas publicaciones de Atlético Nacional en las redes sociales se han visto inundadas de reproches de sus propios hinchas que se sienten decepcionados por esta decisión que toman como improvisación total e incluso algunos hablan de una nueva división entre la afición y el club.

No la va a tener muy fácil Efraín Juárez si no comienza a mostrar resultados de manera pronta al frente de Atlético Nacional porque los hinchas ya lo tienen con matricula condicional antes de ser presentado porque no saben ni quién es.