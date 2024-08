“¿Cuál es la menos mala?”, Se filtraron tres camisetas especiales del Pereira, pero a casi nadie le gustó

Este 2024 se cumplen 80 años de la fundación del Deportivo Pereira como equipo del fútbol colombiano, hecho que los directivos no querían dejar pasar por alto, y por tal razón, propusieron hacer una camiseta conmemorativa. No obstante, los tres diseños finalistas no gustaron mucho en la hinchada y así lo hicieron saber a través de las redes sociales.

Se filtraron tres camisetas conmemorativas del Pereira, pero fueron centro de críticas

El ‘Gigante Matecaña’ no ha dado a conocer de manera oficial las opciones para rendir homenaje al cumpleaños número ochenta de la institución, pero el periodista Samuel Duque adelantó cuáles serían las tres opciones que se manejan para implementar y fueron muchos los comentarios negativos que surgieron al respecto:

- “La pregunta sería: de las tres opciones, ¿cuál es la menos mala? (con todo el respeto)”

- “Los diseñadores eran hinchas del Once Caldas o qué? Parece más un sabootaje”.

- “Ninguna porque no son conmemorativas, son diseños nuevos.. una conmemorativa es una camiseta retro o combinación de ellas”.

- “Las camisetas más horribles que vi y justo son las 3 finalistas”.

- “No sé puede tener tan poco gusto... 5 min y ya encontré mejores diseños genéricos en Google”.