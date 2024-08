“Se siente periodista por un canal de Youtube”, Carlos Antonio Vélez repartió dardos de lo lindo

Carlos Antonio Vélez se despachó en contra de los periodistas que habían reprochado la detención de Ramón Jesurún en los Estados Unidos en donde fue acusado de golpear a una mujer y se dedicó a reprochar a quienes, según él, se creen periodistas.

Fue de público conocimiento que luego de un acuerdo económico con la víctima no se presentaron cargos contra el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en la corte y por eso se cerró el caso.

Esta situación generó que desde varios frentes salieran a limpiarle la imagen y obvio Carlos Antonio Vélez fue uno de ellos, al punto de indignarse con quienes sí reprocharon la situación.

Carlos Antonio Vélez defendió a ultranza a Jesurún

Después de un discurso de más de 15 minutos en los que dijo que muchas personas lo habían cuestionado injustamente por lo que pasó, se dedicó a lanzar vainazos contra sus colegas.

“Este es uno de los tantos episodios que denigran de esta profesión. Aquí, en muchos medios, unos formales y otros que no lo son lo ponían en Alcatraz”, cerró al respecto.

Carlos Antonio Vélez contra otros periodistas

Allí volcó su discurso para cuestionar a quienes figuran en redes sociales y para él no son periodistas por ello.

“Pasa todos los días. Cualquiera ya se siente periodista si tiene un canal de Youtube o si escribe en X, en Facebook o en Instagram o si saca un video en Tik Tok mostrando la lengua ya se cree periodista”, señaló.

“Da mucha tristeza que esta profesión se haya prostituido. Ahora cualquiera se cree periodista y todo el día viven pendientes de qué dice Vélez (él) y así hacen programas. No sé qué van a hacer el día que yo no esté. Que si hablo, que si no, que si digo, que si elogio es malo, que si criticó es malo. Ya me acostumbré”, agregó al respecto.

Señalando que “es más fácil de lo que dicen los demás. Más fácil armar un programa en radio o televisión de lo que digo acá por la mañana. Es más fácil que analizar puntos de vista desde lo deportivo”.

Un episodio más en el que Carlos Antonio Vélez lanza cuestionamientos contra otros periodistas que hablan de lo que dice ante sus posturas y hasta cuestionó el rol de periodistas de muchos de ellos.