Higuita cumplió 58 años y muchos le recordaron cuando dejó a César Augusto Londoño con el ojo morado

René Higuita cumplió años y muchos recordaron cuando le dejó el ojo morado a César Augusto Londoño. Para nadie es un secreto que Higuita y Londoño tuvieron un conflicto hace varias décadas. Debido a esto, en el cumpleaños número 58 del ‘Loco’, un particular mensaje recordó la anécdota que tuvo con el famoso periodista.

PUBLICIDAD

Este 27 de agosto de 2024, René Higuita cumplió 58 años. Desde las primeras horas del día, el exjugador recibió mensajes de cariño y admiración en todas sus redes sociales. Entre tantos mensajes, destacó el de César Augusto Londoño. A través de X, Londoño le dedicó unas palabras de admiración y agradecimiento a René.

“Feliz cumpleaños 58 a René Higuita, el arquero colombiano que más trascendió en el mundo, el que hizo cambiar el reglamento, el ídolo que emocionó con sus locuras, el que dejó una huella que sigue vigente, el que marcó 43 goles y el que sigue ofreciendo sus bondades”, César Augusto Londoño

El mensaje de César Augusto Londoño no pasó desapercibido, ya que muchos recordaron que René Higuita lo golpeó hace muchos años, historia que es bien conocida. En consecuencia, las imágenes del morado que le quedo a Londoño tras su problema con Higuita inundaron las redes sociales.

¿Cómo fue el golpe de René Higuita a Cesar Augusto Londoño?

Aunque las diferencias ya están zanjadas, César Augusto Londoño ha hablado en repetidas ocasiones sobre el día que René Higuita lo golpeó. Fue en 1992 cuando, según las palabras del periodista, Higuita “llegó por la espalda, me pegó un puño en la cara, me abrió una herida en el pómulo y caímos al piso”. Todo habría ocurrido porque Londoño criticó a Higuita por sus “malas compañías”.

Cabe señalar que Higuita no niega lo ocurrido y, por el contrario, asegura que no se arrepiente. “Yo no me arrepiento de nada. Yo lo hice (el puño) y en el momento en el que lo hice, creí que era lo más justo. Reaccioné, puede que mal, pero son cosas de la vida”, dijo en una charla con la prensa.

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<