Carlos Antonio Vélez no se quedó callado y de una vez vaticinó que sucederá con James en Rayo Vallecano

En la mañana de este lunes 26 de agosto se confirmó la llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano, hecho que finalmente termina con todos los rumores sobre los posibles destinos del futbolista. Por supuesto, Carlos Antonio Vélez no se quedó callado al respecto y aunque dejó claro que le parece un ‘punto bajo’, también explicó por qué cree que James se adaptará de gran manera.

Carlos Antonio Vélez no esperó y de una vez vaticinó que sucederá con James en Rayo Vallecano

En primer lugar, el periodista de Win Sports utilizó sus redes sociales para recordar lo difícil que fue para James encontrar un equipo donde quería, en el fútbol español, pues varios lo rechazaron. Y aunque a Vélez no le convence el nivel del Rayo Vallecano, dio a entender que será una gran oportunidad para el ‘10′ porque no tendrá que lidiar con presión o sobrecargas:

“¡Por fin! Fue muy duro, cuentan… fue ofrecido a todos los equipos posibles y nada salió… (Getafe fue el último que le bajó el pulgar) ... Gran elección vivir en Madrid, pero por lo demás, en lo futbolístico, punto bajo, pero es lo que hay. Poca presión, ningún objetivo salvo salvarse del descenso, nada de temporadas exigentes y bien lejos del radar de extenuantes jornadas de trabajo. Mejor dicho esperar las convocatorias de selección en las que se entrena poco y se juega sin presión. Es el lugar ideal en el mundo. ¡Vamos que vamos!”

Posteriormente, Carlos Antonio le dedicó un espacio en su columna de ‘Palabras Mayores’ para resaltar que el cuadro de Vallecas fue el único que lo recibió:

“Deportivamente, no era lo mejor y eso lo sabe él, pero va a tener actividad y se legitima. Él plata no necesita, legitima las convocatorias a Selección, aunque igual lo iban a llamar, pero no deja de ser afrentoso para con aquellos que juegan y no tienen el derecho de estar. Él no quería estar en Europa sino en España y el único que se apuntó fue Rayo Vallecano”