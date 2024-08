“Más sudo yo”, hinchas se metieron a la sede de equipo del FPC a increpar a los jugadores

Un par de hinchas de Jaguares de Córdoba se cansaron del momento que vive el equipo que está seriamente comprometido en el tema del descenso y se fueron hasta la sede deportiva para pedirle más compromiso a los jugadores.

A través de un video publicado en las redes sociales se conoció la situación que se presentó en las últimas horas.

Jaguares es colero del campeonato y es el único equipo que no ha logrado ganar en el presente semestre.

Hinchas exigen compromiso a jugadores de Jaguares

En las imágenes se observa a los hinchas reclamando al plantel de jugadores a los que les piden que corran más.

“Y que venga la policía y me dé un bolillazo acá en la frente. No me importa, ya tengo la cara partida en cuatro pedazos viendo a Jaguares. Viendo a Jaguares me la partieron acá en cuatro pedazos”, señaló uno de los hombres.

Mientras el otro apuntaba que “ustedes no recuperan un balón arriba ni nada. ¿Qué pasa?”.

“Más sudo yo que no me gano un peso”, sentenció de manera irónica otro de los aficionados.

Dura tarea la que tendrá Édgar Panzer Carvajal que recién asumió como nuevo director técnico de Jaguares de Córdoba al que espera sacar del descenso.