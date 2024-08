Colombia ya tiene representante para los Juegos Mundiales a Motor España 2024

El bogotano, Henry Cubides, fue el ganador de la FIA GAME CUP, evento organizado por el Automóvil Club de Colombia el sábado pasado, que buscaba al mejor gamer colombiano de carreras virtuales para representar al país en los Juegos Mundiales a Motor el mes de octubre en España. Por su parte, Felipe Gil, consiguió el segundo lugar y el cupo para competir por Colombia en los NACAM GAMES en México, evento rey de simracing en Latinoamérica que se disputará en septiembre.

La FIA GAME CUP empezó desde las 9:00 A.m en el TP Gaming Arena, donde 15 participantes disputaron las eliminatorias rumbo a la gran final. El evento empezó con tres rondas clasificatorias y luego tres rondas de eliminatorias para terminar con los mejores 10 semifinalistas. Al disputarse las dos rondas semifinales, solo cinco gamers clasificaron a las dos carreras definitivas: Henry Cubides, Felipe Gil, Víctor Rosales, Santiago Figueroa y David Cárdenas.

Al respecto del triunfo, el piloto de karts y ganador del campeonato, Henry Cubides, dijo: “Estoy muy contento de haber ganado esta competencia, espero que en España me vaya muy bien, quiero dejar la bandera de Colombia en alto. No es el único mundial que voy a correr, también voy a participar en el mundial de karting en Italia. Así que me estoy preparado mucho”.

Durante los últimos 4 meses, más de 150 participantes se inscribieron a los dos torneos de preparación para la final de la FIA GAME CUP, que organizó el Automóvil Club de Colombia junto a la FIA, la Federación de Deportes Electrónicos, Nitro Racing y los simuladores de Formula Racing.

Así se pronunció Carolina Morales, coordinadora deportiva del ACC: “Es un día espectacular, estamos impulsando los eSports y el simracing en el país. Es la primera vez que Colombia tendrá un representante en el Mundial de Motor y en los NACAM Games y podrán viajar con todos los gastos pagos. Esta disciplina está creciendo mucho en nuestro país”.

Cabe resaltar, que Colombia fue escogido por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) como país referente en eSports en el mundo dado el crecimiento que ha tenido el simracing en el país y es pionero junto a Argentina y Brasil en esta disciplina.