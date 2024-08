“Ahí quedé”, Rigo Urán apareció en muletas y habló de su caída en la Vuelta a España

Rigoberto Urán, que se debió retirar de manera anticipada de la Vuelta a España 2024 por una fuerte caída, reapareció en muletas para contar detalles de su accidente.

PUBLICIDAD

El ciclista colombiano ya está en su casa en el proceso de recuperación y allí aprovechó para dejar un mensaje a sus seguidores.

De paso, el hombre del equipo EF Education EasyPost dejó una reflexión para seguir adelante pese a las adversidades de la vida.

Vea acá: En el FPC dejaron de pitar un escandaloso penal que vimos todos menos el juez y el VAR

Rigoberto Urán contó detalles de su accidente

De entrada, lo primero que dejó claro el pedalista es que no hay mucho de qué preocuparse porque “la verdad que es una lesión muy sencilla, no hay que bolear cuchillos, no hay que meter tornillos; entonces esto va a recuperar muy rápido. En unas cinco semanas”, señaló.

Posteriormente, contó cómo se dio el infortunado momento que lo obligó al retiro.

“Simplemente bajando rapidito se me deslizó una llanta de adelante y ahí quedé, pero no pasa nada. Hay cosas peores… simplemente voy a agradecerle a mi equipo, a la organización de la Vuelta a España por todo el apoyo que me brindaron allá. Estamos en el proceso de recuperación y vamos es para adelante. Las cosas pasan y hay que continuar”, señaló.

PUBLICIDAD

Incluso, dejó claro que, pese a las muletas, “puedo coger la escoba, el trapero, puedo lavar los platos. Estamos listos, muchachos”.

De buena manera toma Rigoberto Urán su lesión y lo que será una recuperación pronta para ver si alcanza a participar en una última carrera antes de su retiro definitivo del ciclismo profesional.