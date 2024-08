“Detestable”, Carlos Antonio Vélez perdió la paciencia con una situación que nos desespera a todos

Carlos Antonio Vélez expuso públicamente una situación que nos desespera a todos y es el acoso de los operadores de telefonía celular que llevaron por colmarle la paciencia al reconocido periodista.

Compartiendo los números registrados en el exterior desde donde lo llaman reiterativamente, el analista denunció el hecho que consideró detestable.

Este es un tema que tiene agobiados a muchos ciudadanos que ya no quieren responder llamadas telefónicas porque en buena parte son para ofrecer algún tipo de servicio.

Carlos Antonio Vélez contra operadores celulares

Sin mencionar la empresa en cuestión, el periodista dejó algunos números desde los que lo han llamado, registrados en Francia, Países Bajos y Croacia.

Junto con las imágenes, hizo la reflexión de que el servicio de esos operadores celulares es tan malo que hasta deben recurrir a lo que él llamó ‘números piratas del exterior’ para ofrecer los servicios.

También dejó claro que en este país no se respetan las normas que deben proteger a los consumidores ante estas perturbaciones que generan con tanto acoso.

“No hay control, no hay respeto, no hay pudor, no hay nada! Como será de malo el servicio de un operador de telefonía celular q tiene q usar “números piratas” del exterior para ofrecer su producto.. “cámbiate con el mismo número…” dice una voz chillona en grabación “clara” pero detestable. Es una manera tóxica de atropellar, invadir la privacidad, engañar, molestar y perturbar. Las leyes y normas q “protegen” al consumidor son como todo en este país... joda!”, denunció el analista.

Así como Carlos Antonio Vélez, somos muchos los que ya perdimos la paciencia ante tanto acoso de parte de muchas empresas cuyos servicios ni nos interesan.