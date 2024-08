¿Camerino roto? Andrés Llinás habló sobre su relación actual con el técnico Alberto Gamero

El pasado martes 20 de agosto, PUBLIMETRO hizo presencia en la rueda de prensa que se llevó a cabo en una de las sedes de Under Armour. Allí, se hizo el anuncio oficial de la renovación del central de Millonarios, Andrés Llinás, con la marca deportiva por un año más.

Llinás durante el evento fue cuestionado por el tiempo de recuperación que ha tenido el plantel, puesto que llevan más de 20 días de inactividad y el siguiente reto será Águilas Doradas en la ciudad de Sincelejo, una plaza donde el ‘albiazul’ jamás ha disputado un partido. Ante esto, el zaguero respondió:

“Se puede decir que tuvimos una mini pretemporada, tuvimos 20 días de trabajo donde claramente le metimos mucho a la parte física, somos muy conscientes de que estos 20 días nos sirvieron para ese combustible que necesitamos teniendo en cuenta lo que se viene, seguramente vendrán fechas muy seguidas por esta para tan larga y nos ayudó mucho también en el tema mental, en el tema físico y en el tema de corregir errores, somos conscientes que hay mucho por mejorar. Este partido contra Águilas es en una cancha que no conocemos, sabemos que el clima va a ser complicado, pero no puede ser una excusa para que Millonarios no sume allá, la idea es ganar, volver a sumar y meternos a los 8″

¿Qué dijo Llinás sobre su relación con Alberto Gamero?

Es bien sabido que la hinchada ha sido bastante crítica con respecto al presente del equipo y la influencia de Gamero en sus jugadores. Si bien muchos lo culpan por los malos resultados, se ha relacionado bastante el presente en la interna del plantel; durante todo el proceso del técnico samario no han habido noticias o rumores sobre conflictos, sin embargo, Llinás en esta rueda de prensa se animó a contar como es su comunicación con el entrenador, además de dejar saber las sensaciones que le deja seguir teniendo al timonel samario:

“A Gamero muchos de nosotros le tenemos demasiado cariño, él se porta como un papá con nosotros, es una persona que no solo se preocupa por lo que pasa dentro del campo, sino que también se preocupa por como estamos viviendo, con quien estamos viviendo y en qué condiciones, se preocupa sobre todo por los jugadores jóvenes, yo que llevo 5 años con él, sé lo que trabaja para que este equipo siga mejorando y para que lleguen mas títulos”