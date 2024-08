El programa ‘Saque Largo’ de Win Sports ha tenido muchos integrantes a lo largo de los años, pero hubo un momento en particular donde estaba compuesto por Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, Steven Arce, Juan Felipe Cadavid, Julián Cespedes, y por supuesto, Eduardo Luis López.

PUBLICIDAD

Cadavid no tuvo ‘pelos en la lengua’ para confesar que Céspedes le metió un puño por estar en desacuerdo, pero finalmente se conoció la versión del exfutbolista y esto fue lo que dijo.

¿El villano de una historia mal contada? Julián Céspedes se sinceró sobre su pelea con Cadavid

Céspedes confesó que eran muy inmaduros cuando iniciaron el programa y por eso mismo no sabían manejar la manera de hacer polémica al aire, pero sin duda alguna, Cadavid era una de las personas con quien mejor relación tenía:

“La reacción mía fue después de un insulto verbal. Con Juan Felipe generalmente tuvimos una gran relación, yo inclusive lo invité a jugar al fútbol en un equipo y jugábamos los sábados porque juega muy bien al fútbol. Además que es un extraordinario profesional, pero ahí había personas que eran muy calientes, Eduardo es una persona caliente”.

Céspedes explicó cuál fue el detonante que le impidió mantener la compostura y por tal razón terminó pegándole un puño a Cadavid.

“Estábamos debatiendo sobre un jugador en particular que se fue muy joven a Europa y yo les dije fuera del aire que a ese pelado no le iba a ir bien, pero me dijeron que cómo era posible que yo dijera eso porque todo el tiempo decía que no habláramos mal de los jugadores, entonces les dije ‘espere’ porque yo no estoy diciendo esto al aire, lo digo aquí en comerciales, nos calentamos, nos fuimos al camerino, estaba sentado Juan Felipe en una silla, Eduardo estaba en la otra, yo me estaba desmaquillando hasta que Cadavid me dice que yo soy una rata”

Posteriormente, Céspedes le pidió perdón a Juan Felipe y aunque él lo aceptó, le dejó claro que no quería tener nuevamente relación con él:

“Terminó pagando el que menos debía pagar porque yo con Juan Felipe tenía una extraordinaria relación, pero ante un insulto en una situación de esas es imposible contenerse”.