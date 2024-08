A sus 76 años de edad, Julio Avelino Comesaña tenía varias ofertas del extranjero para dirigir el que podría ser el último equipo de su carrera, pero ahora surgió un inesperado pretendiente en un histórico equipo del fútbol colombiano, que al igual que Junior, se ubica en la zona costera del país.

Sin importar lo que pase con Junior en Libertadores: Alcalde pidió a Julio Comesaña para su equipo

El equipo en cuestión no es Junior de Barranquilla, que tanto se ha hablado de un posible despido a Arturo Reyes si quedan eliminados de la Copa Libertadores en los octavos de final a manos de Colo Colo, sino que se trata de Real Cartagena, equipo de la segunda división del fútbol colombiano que recientemente se quedó sin entrenador tras la salida de Alberto Suárez por el bajo rendimiento del equipo.

Ante esto, fue el propio alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien propuso a Julio Avelino para llegar al conjunto de ‘Los Heróicos’ por una razón muy específica y es que puede construir un proceso con una nómina no tan amplia.

Curiosamente, el político también sumó en la lista a otro ‘vieja guardia’ como lo es Óscar Héctor Quintabani, todo con el propósito de regresar al Real Cartagena a la primera división de nuestro fútbol:

“Otra pregunta, ustedes que saben en pila de fútbol, ¿Qué técnico les gustaría que dirigiera al Real Cartagena? No decido, no contrato, no soy el dueño del equipo. Pero soy hincha y meto el hombro para que le vaya bien y ascienda a la A. A mi me gusta Óscar Héctor Quntabani y Julio Avelino Comesaña, rescatan equipos y crean procesos”.