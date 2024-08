Dos partidos del fútbol colombiano estaban programados para este lunes 19 de agosto, Patriotas vs Once Caldas y Jaguares vs Deportes Tolima. Sin embargo, este último se retrasó porque el conjunto ‘Pijao’ tuvo problema para llegar al estadio, así que el juego se tuvo que retrasar, hecho que le representó muchas críticas a la Dimayor.

PUBLICIDAD

Se retrasó un partido del FPC porque un equipo no llegó a tiempo y Dimayor salió ‘crucificado’

Resulta que el ente rector del fútbol colombiano dio a conocer a través de sus redes sociales que el último juego de este lunes festivo se retrasaría diez minutos respecto al horario programado originalmente, hecho que no resulta grave, pero que desató las críticas contra la Dimayor, pese a que es un factor que se les sale de las manos.

“Informamos que debido a algunos inconvenientes en la llegada del club visitante al estadio, el compromiso entre Jaguares de Córdoba y Deportes Tolima iniciará a las 6:25pm”, fue el mensaje que dejó la Dimayor, quizás sin imaginar los comentarios que se desencadenarían:

- “Jajajaja! que recocha éso, tiene más Organización el torneo de mi barrio,hablemen al privado yo los ayudo ha organizar algo decente”

- “Que falta de respeto y yo con ansias que empezará ya el partido”

- “Nada raro en esa recocha de campeonato que tienen”