Arturo Reyes se sinceró sobre Yairo Moreno y si será titular con Junior en Copa Libertadores

Una de las gratas sorpresas que se llevaron los hinchas del Junior fue la titularidad de Yairo Moreno, así fuera con una nómina mixta del equipo para enfrentar a Fortaleza. El conjunto ‘Tiburón’ ganó y los hinchas quedaron convencidos que él debe ser titular por encima de Yimmi Chará, así que el propio Arturo Reyes habló de los titulares para el próximo partido de Copa Libertadores frente a Colo Colo.

Arturo Reyes se sinceró sobre Yairo Moreno y no esquivó su posible titularidad en Libertadores

No cabe duda que Yairo Moreno es un excelente jugador y podría ser de gran ayuda para lograr la remontada en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ante esto, Arturo Reyes dijo que todavía no tiene claro el equipo que será inicialista en el compromiso tan importante:

“Yairo cada vez se va sintiendo mejor. Empezó jugando de a poco, en este juego le tocó iniciar e hizo un gran trabajo. Siempre hemos pensado que tenía que venir de a poco. Él terminó con alguna molestia el semestre anterior y teníamos que llevarlo así. Vamos a esperar que se recuperen bien todos y así tomar la decisión del equipo que comenzara el martes”.

De igual manera, Reyes explicó por qué ha probado diferentes posiciones para Yairo y lo llenó de elogios:

“Yairo es un jugador muy versátil. Hace mucho tiempo me tocaba seguir el fútbol mexicano y yo no lo vi jugando en línea de 4 como lateral. Sí lo vi jugando mucho como carrilero por izquierda y como volante. Cuando llegó a la Selección el entrenador lo utilizó como interior. Él es un jugador que está acostumbrado a hacer toda la banda. Con la capacidad que tiene para entender el juego da muchas variantes para poder jugar en varias posiciones. Jugadores así te brindan mucha ayuda. Está entrando en sintonía de lo que es este equipo. Cuando Yairo juega de pronto no tenemos el hombre rápido por banda desbordando, pero nos ayuda cuando se junta con los mediocampistas a darle juego al equipo”.