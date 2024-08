Marocco puso la cara ante el rumor de renuncia de Dudamel por un fichaje que rompe corazones

Uno de los más grandes ídolos de Atlético Bucaramanga sin duda alguna es Rafael Dudamel, pues fue el técnico que guio al equipo a la primera estrella del equipo en toda la historia. Sin embargo, surgió un rumor que apunta a una posible renuncia del estratega venezolano, así que Andrés Marocco salió a poner la cara

Andrés Marocco puso la cara ante el rumor de renuncia de Rafael Dudamel por un fichaje

Resulta que la salida de Jhon Émerson Córdoba dejó al conjunto ‘Leopardo’ sin la figura de delantero central, así que empezó a sonar un jugador que podría regresar al equipo y es Michael Rangel:

“Según fuentes confiables (Optimus prime) Rangel estaría muy cerca de firmar con el actual campeón de Colombia”.

De esta manera, un seguidor aseguró que el ‘rompecorazones’ es un jugador que no le interesa a Rafael Dudamel, por lo cual, dijo que el venezolano estaría dispuesto a renunciar a su cargo, pues no quiere que los directivos le impongan jugadores.

“Si eso pasa, Dudamel se va, el NO está de acuerdo con la llegada de Rangel, el nuevo Presidente le quiere imponer jugadores, una pena tener que volver a lo de antes, el NO respeto de las decisiones del CT”.

Ante esto, el reconocido periodista, Andrés Marocco, dejó claro que es mentira que Rafael Dudamel esté pensando en renunciar por causa de Michael Rangel:

“No es cierto que se vaya por eso. No de por hecho algo así. Igual tampoco lo puedo asegurar. El tema es que sea consensuado y no impuesto. Se busca un nueve y él es nueve. Yo no lo descartaría”.