“Es una deuda que tengo” Alberto Gamero quiere volver a un equipo donde ya estuvo

Alberto Gamero fue artífice de tres títulos que ha conquistado Millonarios en los últimos años, pero parece que ahora está ‘en la cuerda floja’ porque los resultados recientes no lo han acompañado, al punto que algunos han pedido el final de su ciclo en el equipo.

De todas maneras, el estratega samario tiene su mentalidad puesta en encontrar el rumbo con el equipo, aunque tiene claro el otro club donde ya estuvo como futbolista y le gustaría volver como técnico.

Alberto Gamero no ocultó su deseo de ir a dirigir a otro equipo del fútbol colombiano

Cinco partidos ha disputado el cuadro ‘Embajador’ durante el inicio de esta Liga BetPlay 2024-2, donde ha mostrado un comienzo irregular, pues ganó dos partidos, perdió otros dos y empató uno, hecho que los mantiene en la novena casilla del ‘todos contra todos’ con apenas 7 puntos.

Ese rendimiento, sumado a la terrible presentación que firmaron en la Copa Libertadores, son los factores que a muchos no les convence la continuidad de Gamero como timonel de Millonarios. Aun así, él se ha mostrado muy tranquilo y aprovechó el tiempo en que su equipo todavía no tiene actividad, para mantener una conversación con los periodistas del programa ‘El VBar’ de Caracol Radio.

Una de las declaraciones que más llamaron la atención fue relacionada con su futuro, pues Gamero aseguró que un equipo al que le gustaría dirigir es Unión Magdalena, especialmente porque ya tuvo la oportunidad de jugar allí y le encantaría regresar:

“Es una deuda que tengo. Tarde o temprano, es un compromiso y me gustaría en cualquier momento de mi carrera dirigir al Unión Magdalena. Ese fue el equipo que me dio a conocer como jugador, fue el equipo que me dio la oportunidad, es el equipo de toda la familia. Conozco a la hinchada desde hace mucho tiempo porque fui aplaudido por ella”.