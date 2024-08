Se prendió la polémica entre hinchas de Millonarios por decisión de ESPN para Junior vs Colo Colo

La Copa Libertadores 2024 finalmente regresó con los octavos de final y Junior de Barranquilla quedó agendado para enfrentarse a Colo Colo en territorio chileno durante este martes 13 de agosto, en un partido que, por supuesto, contará con la transmisión de ESPN.

Sin embargo, dicho canal tomó una decisión que molestó a los aficionados de Millonarios, teniendo en cuenta que dicho equipo también participó en este certamen.

Hay indignación en los hinchas de Millonarios por decisión de ESPN para Junior vs Colo Colo

El motivo por el que algunos seguidores del conjunto ‘Embajador’ están molestos con ESPN es porque consideran que Julián Capera es un buen comentarista y no les gustó que lo eligieran para el compromiso del Junior, especialmente porque con Millonarios generalmente comenta Antonio Casale, que suele ser tan controversial:

- “Odio eterno a ESPN. A ellos sí les ponen a Julián Capera, y a nosotros nos tocó fumarnos las 6 peores presentaciones en la historia de Millonarios con los comentarios de don testiculina”.

No obstante, la mayoría de hinchas de Millonarios no estuvieron de acuerdo y le pusieron ‘freno de mano’ al comentario anterior, pues no solamente consideran que Casale no tiene la culpa del rendimiento del equipo, sino que también son partidarios que no hay muchas maneras de reclamar si ni siquiera han firmado buenas presentaciones en la Copa Libertadores

- “El Junior está jugando octavos de final, nosotros jugamos partidos irrelevantes como contra el Bolívar de Bolivia y aun así lo perdimos, para pedir primero tenemos que dejar de dar pena en torneos internacionales”

- “Casale es hincha y si le dan la oportunidad de comentar obvio la va a tomar, por eso tuvimos una mala presentación en libertadores?? Claro que no hay que ser muy idiota para pensarlo”

- “Pero si son hinchas de Millonarios. ¿Quieres a Mariani Closs?”