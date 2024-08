“Me disculpa si soy irreverente”, Jorge Luis Pinto le contestó duro a periodista en rueda de prensa

Jorge Luis Pinto, técnico de Unión Magdalena, le contestó con dureza a un periodista que cuestionó su modulo táctico en su último partido.

Todo se dio en medio de la rueda de prensa en el torneo Betplay Dimayor 2024-I, tras el duelo entre Barranquilla FC y Unión Magdalena.

Aunque el compromiso finalizó con igualdad 1-1, mucho le cuestionaron al entrenador santandereano su modulo bastante defensivo que no logró contener al ataque rival.

Jorge Luis Pinto se escudó en su pasado triunfador

“Ese equipo con línea de cinco defensores pierde un poco de dinámica en el frente de ataque. ¿Por qué no cambió el esquema por un cuatro en el fondo para tener mayor volumen en el medio campo y manejar mejor el partido?”, le indagó uno de los periodistas en la conferencia.

Ante esto, el entrenador fue certero y sentenció: “Me disculpa si soy irreverente. Quedé quinto en el mundo con ese sistema. Quedé cuarto en Olímpicos con ese sistema. Leverkusen le ganó a todo el mundo con ese sistema. No el posicionamiento táctico de la ubicación de los jugadores no indica la mentalidad o el concepto ofensivo. Es un posicionamiento y ahorita lo vienen haciendo todos los equipos”.

Certero, así fue Jorge Luis Pinto cuando le sugirieron modificar su modulo y él sacó a relucir que con ese mismo triunfó en todo lado y ahora todos lo usan.