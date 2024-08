El balance de Colombia en París 2024: medallas, críticas y un proyecto prometedor para los próximos Olímpicos

Este 11 de agosto de 2024, terminó la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lastimosamente, en términos de medallas, el desempeño de la delegación colombiana fue peor al de las anteriores justas olímpicas. Precisamente por eso, la interacción entre los deportistas y el público en general dio paso a una discusión, cuanto menos, importante: El apoyo gubernamental y su influencia directa en los resultados.

Colombia, que tuvo 89 representantes, ganó un total de cuatro medallas en los Olímpicos. Tres de plata y una de bronce. La halterofilia, más conocida como levantamiento de pesas, puso dos de esas tres platas. Gimnasia artística, también con plata, y lucha, con el bronce, completaron las preseas. En el medallero, el cual dejó a Estados Unidos ganador con 40 oros y 44 platas, Colombia se ubicó en el puesto 66.

En Tokio 2020, el antecedente más inmediato, la delegación colombiana, que contó con 71 atletas, ganó un total de cinco medallas: cuatro de plata y una de bronce. En parte por esto, hubo un amplio sector entre los colombianos que criticó el nivel de los deportistas. Y estas críticas, por supuesto, provocaron una reacción en ellos.

Los medallistas de París 2024.

Ángel Barajas, Yeison López, Mari Leivis Sánchez y Tatiana Rentería, ellos fueron los deportistas que nos dieron las medallas en París 2024. Cada uno tiene una historia particular y, gracias a la consecución de la medalla, visibilizaron un poco más la realidad de la gran mayoría de los deportistas en el país.

Ángel Barajas

El 5 de agosto, tras varios días de espera y frustración porla ausencia de medallas, Ángel Barajas, el joven de 17 años originario de Cúcuta, consiguió la primera medalla para Colombia. El gimnasta logró la medalla de plata en la prueba de barra fija.

En su actuación, Barajas alcanzó una puntuación de 14.533, igualando al japonés Shinnosuke Oka, pero, debido a una ejecución superior, los jueces decidieron otorgar la medalla de oro al atleta nipón. Es importante destacar que la carrera deportiva de Barajas comenzó hace menos de tres años, pero ha logrado destacarse en competiciones infantiles, juveniles y de mayores, tanto en Colombia como en el extranjero.

Barajas pudo equilibrar su tiempo entre estudios y extensas horas de entrenamiento diario. Además, conquistó todos los títulos sudamericanos en su categoría con la guía de Jairo Ruiz Casas, entrenador de la Liga Departamental de Gimnasia.”Cada sacrificio valdrá la pena en el futuro. Ser obediente, tarde o temprano, garantiza que los resultados llegarán por sí solos,” comentó Ángel, refiriéndose al prometedor futuro que le espera.

Yeison López

En la mañana del 9 de agosto de 2024, Yeison López representó a Colombia en la categoría de 89kg de la halterofilia. En la primera modalidad (arranque), tras tres intentos, Yeison levantó 180 kg. Esta cifra le permitió quedar muy bien posicionado para la segunda etapa, la cual suele definir las medallas.

En su tercer intento de la segunda modalidad (envión), López levantó 210 kg, por lo que su puntaje final fue de 390 kg. Durante un par de minutos, él fue oro olímpico. Sin embargo, en su primer intento del envión, el búlgaro Karlos May Nasar aseguró el oro olímpico y, en su segundo intentó, el récord mundial.

Una vez se consagró como segundo en el levantamiento de pesas, Yeison López demostró toda su alegría y subió al podio con un orgullo enorme. Después, el chocoano dejó claro que ya cumplió uno de sus sueños y también le dedicó unas palabras a su familia, especialmente a su madre. Una casa propia: esa fue la promesa que Yeison le hizo a ella.

“Tengo otro sueño, que es tener casa propia. Para mí, es maravilloso poder soñar con tener casa propia. Sé que lo voy a conseguir con el favor de Dios. Colombia es un país en donde apoyan y me van a ayudar a cumplir ese sueño”, aseguró el deportista de 24 años, a quien muchos recuerdan poque participó en el Desafío, uno de los realitys más reconocidos del país.

“Le puedo decir a mi mamá que, en el nombre de Dios y los colombianos, cuando llegue vamos a poder tener una casita” — Yeison López

Mari Leivis Sánchez

En la tarde del mismo 9 de agosto, Mari Leivis Sánchez, la última representante en la halterofilia, le entregó una nueva alegría al país al alcanzar la medalla de plata en los 71 kilógramos femenino.

En la primera modalidad, nuestra representante cerró su turno alzando 112 kg. Para la fase definitiva, Sánchez levantó 140 kilógramos y aseguró un total de 252 kilos. Con el bronce fijo, ella quería más y salió por 145 kilógramos, lo que logró en su última salida y ganó la plata con un total de 257 kg.

“Luche día tras día y ahorita no tengo ni palabras. La emoción que siento de haber obtenido la medalla, el apoyo de mi familia, de Colombia, de mi entrenador, por él tuvimos este resultado. Hicimos un esfuerzo, dejar a mi hijo, a mi familia para poder estar acá”, expresó Sánchez luego de su hazaña olímpica.

Ella hizo especial énfasis en el apoyo que recibió de sus entrenadores, quienes trabajan de la mano con la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y el Comité Olímpico Colombiano. “Ellos estuvieron al pendiente de cada trabajo que hice por fuera, fueron casi 4 meses para poder buscar la medalla y gracias a ellos por el apoyo que aportaron para yo poder estar acá”, concluyó la antioqueña.

Tatiana Rentería.

El 11 de agosto, último día de competencias, Tatiana Rentería, oriunda de Buenaventura, ganó la cuarta y última medalla de Colombia en París 2024. La joven deportista de 23 años derrotó a la ecuatoriana Génesis Reasco en los 76kg de lucha libre y se quedó con el bronce.

En medio de la celebración, la joven dedicó su triunfo a su hija Yeisy, de 6 años, a quien definió como su fortaleza. Pero eso no fue todo, porque Rentería también expuso una dificultad que, al igual que Yeison López, afrontó en su vida: el desplazamiento.

En principio, ella dejó claro que siente mucho orgullo: “No sé cómo explicarle la alegría que yo siento por haber ganado esta medalla. Esto lo hice por mi Colombia y por todos aquellos que nos están apoyando y nos han apoyado”. Y después, con la seriedad que demostró durante toda la competencia, envió un poderoso mensaje sobre lo transformador que llega a ser el deporte para personas víctimas del desplazamiento: “Soy desplazada cómo Yeison, este es el mejor ejemplo para Colombia y los niños que han sido desplazados”, sentenció.

Los diplomas olímpicos de Colombia en París 2024.

En cuanto a los diplomas olímpicos, la producción de París 2024 fue superior a la de Tokio 2020. 14 diplomas olímpicos, repartidos en varias disciplinas, fueron el resultado de París y 12 el de Tokio. Vale la pena destacar que la gran mayoría de los deportistas que alcanzaron el diploma estaban en sus primeros Olímpicos. Como también llama la atención que dos experimentadas deportistas se despidieron de los campeonatos olímpicos definitivamente: Ingrit Valencia y Jenny Arias

1. Queen Saray Villegas - Cuarta en BMX Freestyle - 21 años

2. Angie Valdés - Semifinales boxeo (60 Kg) - 24 años

3. Selección Colombia - Cuartos de final fútbol

4. Mateo Carmona - Sexto en BMX Racing - 23 años

5. Lorena Arenas - Cuarta en atletismo (Marcha 20 km) - 30 años

6. Ingrit Valencia - Cuartos de final boxeo (50kg) - 35 años (Retirada)

7. Jenny Arias - Cuartos de final boxeo (54kg) - 33 años (Retirada)

8. Ángel Hernández - Séptimo en gimnasia en trampolín - 29 años

9. Luis Felipe Uribe - Sexto en natación, clavados tres metros en trampolín - 22 años

10. Luis Javier Mosquera - Quinto en halterofilia (73 Kg) - 29 años

11. Valeria Araujo: Atletismo - Séptima en heptatlón - 28 años

12. Martha Bayona - Séptima en ciclismo de pista (Velocidad) - 28 años

13. Flor Denis Ruiz- Quinta en atletismo (Lanzamiento de jabalina) - 33 años

14. Cristian Ortega - Séptimo en ciclismo pista (Keirin) - 23 años

La reflexión de Caterine Ibargüen, una leyenda del deporte en Colombia.

Luego de la participación de Tatiana Rentería en las semifinales de la lucha, Caterine Ibargüen habló para la prensa colombiana. En la charla, envió un contundente mensaje a todos los que criticaron a los deportistas que no ganaron medallas. Con lágrimas en los ojos, la ‘Reina del Triple Salto’ dejó claro que nadie sabe bien los enormes sacrificios que hacen cada uno de los atletas que representan al país y, en muchos casos, preparándose ‘con las uñas’.

“Sé todo el sacrificio que hay detrás de una medalla, el que hay detrás de un quinto o de un octavo lugar. Lastimosamente, cogemos un avión con regreso a Colombia sabiendo que nos van a criticar. Muchas personas, sentadas en un sofá y sin saber todo lo que nos toca como deportistas, están criticando el esfuerzo que hacen por representarnos”, dijo con autoridad la doble medallista olímpica. Además, Caterine recordó la importancia que tiene el deporte y el arte para Colombia. Además, exigió respeto y cariño por todos los deportistas. “Aparte del arte, el deporte es la mejor cara de toda Colombia. Entonces exijo respeto por todos los deportistas, amor y compasión”, con esas palabras terminó de referirse a las críticas, en muchos casos destructivas y desmesuradas, que recibió la delegación colombiana durante París 2024.

Pero Caterine también puso algo sobre la mesa algo que muchos olvidaron, y es que los grandes triunfos se construyen paso a paso. “Contamos con 14 diplomas, eso es una entrada que, si se trabaja fuerte, podríamos contar con más medallas. No es solo rezar para que nos dé. Estamos acostumbrados a trabajar solo con el talento humano, porque somos tan berracos que la sacamos con aguapanela y pan”, expresó Ibargüen para referirse a que el talento de los deportistas colombianos debe estar acompañado de infraestructura y una preparación a la altura.

“Hay que brindarles todas la garantías a los deportistas para convertir esos diplomas en medallas” — Caterine Ibargüen

Para concluir, Caterine Ibargüen recordó cómo le fue en sus primeros Olímpicos. De esta forma, dejó claro que, en lugar de criticar la ausencia de medallas en París 2024, todos deberíamos contemplar el futuro tan prometedor que se avecina. “En mis primeros Juegos Olímpicos quedé de 38. Si me hubiera rendido ahí, no habría podido ganar una medalla de plata y una de oro”, concluyó.

Si hay apoyo, hay resultados: el mensaje de Luis Arrieta.

Tras la obtención de las medallas de Mari Leivis Sánchez y Yeison López, Luis Arrieta, uno de los entrenadores de ambos deportistas en el equipo colombiano de halterofilia, se refirió al apoyo que sí han recibido del Gobierno Nacional. Con orgullo y felicidad, Arrieta aseguró que el levantamiento de pesas es el mejor deporte de Colombia y, además, la columna vertebral del país en los Olímpicos.

“Es el mejor deporte de Colombia. Tenemos la mayor cantidad de medallas, es la columna vertebral” — Luis Arrieta

Luis Arrieta dejó claro que el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio del Deporte, los ha apoyado mucho. Sus palabras apuntaron a que, si hay apoyo, hay buenos resultados y la halterofilia es prueba de eso. “Nuestra Federación en el Comité Olímpico y en el Ministerio es la consentida. No puedo decir que no nos han apoyado al 100%. Tuvimos una concentración internacional bastante larga. Eso no lo hace cualquiera con un deporte. En el levantamiento de pesas somos priorizados por el Ministerio del Deporte y ahí se ven los resultados”, fueron sus palabras.

¿Los últimos Olímpicos de Mariana Pajón?

El 2 de agosto de 2024, se disputaron las semifinales y las finales del BMX Racing. Tras tres vueltas, Mariana Pajón, la doble medallista oro olímpica por Colombia, no alcanzó el puntaje necesario para pasar a la gran final. Un leve choque con una rival en la tercera vuelta desestabilizó a la colombiana, por lo que quedó sin chances de pelear el podio.

Luego de la carrera, Mariana Pajón habló aseguró que dio todo en cada etapa de la competencia. Pero lo que más llamó la atención fue que se disculpó por no poder darle otra medalla al país: “A toda Colombia, la verdad, disculpen. Lo di todo con el corazón por ustedes. Lo que más me animó fue ponerme este uniforme nuevamente”.

Las palabras de Mariana conmovieron a todos los colombianos, ya que, a sus 32 años, parece difícil que participe en los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, ella no ha confirmado oficialmente su retiro de las justas olímpicas. Por eso, la esperanza de ver a una de las deportistas más importantes en toda la historia de Colombia en los próximos Olímpicos nos durarán cuatro años más.