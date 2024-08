“Ciclos cumplidos”; Vélez nombró los jugadores que no deben volver a la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez estuvo sin filtro y sorprendió con algunos nombres de jugadores que dejó claro no deben volver a la Selección Colombia porque es hora de cortar por lo sano.

Todo se dio en su espacio habitual de las mañanas en el que estuvo analizando lo que sería la próxima convocatoria de la Tricolor para los juegos de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En medio de su discurso, el analista tocó el tema de las bajas que tendrá el combinado nacional en donde destacan nombres como los de Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Jhon Lucumí que andan con lesiones actualmente.

Vélez y los jugadores que no deben seguir en Selección Colombia

De hecho, tocando ese tema, sentenció que “en el cuerpo técnico de la Selección no hay convencimiento en cuanto a Borja se refiere. Entonces, Borré, Borja y Lucumí, que apenas se está recuperando”.

Luego saltó a hablar de un tema que se manejó la semana pasada: “El otro es lo que contaron de Yerry Mina, que no me extraña. Hay mucho resabiado y entre más viejo, más resabiado”. Esto sobre una versión de prensa en la que dicen que el defensa central habría generado incomodidad con su actitud en la Copa América.

“A mí siempre me pareció que Mina era sobrante su presencia. Como la de Santiago Arias, como la de David Ospina, que también estaría en salmuera. Son ciclos cumplidos y hay muchas más opciones. James (Rodríguez) se salva por los cuatro primeros partidos que hizo porque venía sin jugar”, señaló puntualmente.

“Ya había un análisis de sobrantes. Seguro alguien le hizo creer a Mina que tenía que ser titular, pero en Selección hay como cinco o seis por delante de él. Hay muchos que no han convocado que están por delante de él”, añadió sobre el central.

Y reforzó su idea diciendo que “si es cierto, seguramente lo es, que estiró trompa y no se manejó bien. Me parece apenas normal que no lo tengan en cuenta y hay que cortar por lo sano. Hay jugadores a los que hay que irlos cortando, con las muchas gracias, las felicidades, pero chao”.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez dejó claro que en la Selección Colombia ya son ciclos cumplidos jugadores como Yerry Mina, Santiago Arias, David Ospina y hasta insinuó a James Rodríguez al que la Copa América le habría dado una opción más, según el reconocido periodista.