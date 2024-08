Los memes ‘se robaron el show’ en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin tras dos semanas en las que participaron 10 mil 500 atletas de 206 países, de los cuales 109 eran mexicanos. La clausura se llevó a cabo en el Stade de France, marcando el inicio del próximo ciclo olímpico: Los Ángeles 2028.

La ceremonia comenzó con el atardecer sobre la capital francesa, y los atletas desfilaron entre ovaciones, incluyendo a la delegación mexicana, que no fue captada completamente en escena.

Al ritmo de We Are the Champions y un espectáculo de luces, apareció el Viajero Dorado acompañado de seres misteriosos para colocar los aros olímpicos, dando paso a la música francesa: Phoenix, Air y Ángele fueron los encargados de animar al público del Stade de France.

Tras la presentación de la cultura francesa durante la inauguración, diversos usuarios en redes sociales comentaron que les parecía “aburrida” y expresaron desconocer a los artistas en escena, aunque probablemente los franceses disfrutaron el show.

Por otro lado, se criticó la representación del mapa mundial, haciendo mofa de la omisión del estado de Baja California en México, lo que provocó risas entre los internautas.

Finalmente, con el pase de estafeta para dar inicio al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, Tom Cruise hizo una épica aparición en el Stade de France, descendiendo en un arnés para dirigirse al oeste de Estados Unidos, cayendo en las icónicas letras de Hollywood para colocar los aros franceses, con la música de Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg y Dr. Dre.

París 2024 se despide como una de las mejores ediciones en la historia de los Juegos Olímpicos, ofreciendo un espectáculo para todos los gustos y generando una ola de memes, por ello aquí te dejamos los mejores: