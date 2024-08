Periodista de ESPN confesó que ha estado ausente por cirugía derivada de un atraco que sufrió

Juliana Salazar Meza, una de las periodistas colombianas que hacen parte de la cadena internacional ESPN ha estado ausente durante los últimos días de las pantallas y ella misma aclaró los motivos.

Todo se debe a una cirugía que debieron realizarle en un proceso derivado de un atraco del que fue víctima hace unos años en la ciudad de Bogotá.

Desde ese entonces ha debido pasar por varias cirugías y en este momento fue para liberarla de la platina y los tornillos.

Juliana Salazar tuvo nueva cirugía en su rodilla

A través de sus redes sociales, la caldense relató el proceso que está adelantando y por el que no se le ha visto en las pantallas durante los últimos días. Además, dio un parte positivo de su evolución.

“Muchos me han preguntado porqué ando ausente de las pantallas de ESPN. Les cuento que me hicieron en Bogotá otra cirugía en la rodilla izquierda que hace 3 años en un atraco me fracturaron en múltiples partes en tibia y peroné. Esta fue la tercera cirugía del proceso, esta vez para liberar la pierna de platina y tornillos que ya cumplieron muy bien con su función. Todo salió súper bien y ahora comienza la recuperación rodeada de mucho amor y linda energía. Gracias a los que preguntaron. Volveremos más fuertes”, manifestó la comunicadora.

A Juliana Salazar la mejor de las recuperaciones y esperamos tenerla pronto en las transmisiones y noticieros de la cadena deportiva.