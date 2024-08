Junior de Barranquilla está cumpliendo cien años desde su fundación y uno de los nombres más importantes en toda su historia, sin duda alguna, es Julio Avelino Comesaña, quien defendió los colores ‘rojiblancos’ tanto en su faceta de futbolista como de director técnico.

Curiosamente, el estratega uruguayo confesó que los hinchas del ‘Tiburón’ le gritaban de todo, pero cuando le decían que era un burro, a él lo hacía feliz por una curiosa razón.

Julio Comesaña explicó por qué le alegraba que los hinchas del Junior le dijeran burro

Durante una entrevista que concedió Julio Avelino con ‘Habla Deportes’ confesó que si hay algo difícil en el fútbol, es mantener a los hinchas contentos, sin importar que el equipo estuviera jugando bien o logrando títulos:

“Es difícil tener a la gente contenta, muchos años me costó pese a que tuvimos unas campañas muy lindas y excelentes, pero yo estaba parado ahí afuera y el que escuchaba lo que gritaban”, confesó Comesaña.

De todas maneras, Comesaña aseguró que los hinchas sí lo quieren a pesar de todo, aunque le llegaron a gritar que era un burro, hecho que no le causó molestia alguna por graciosa razón:

“Al final la gente me muestra su cariño y todo, pero en el estadio, me comía unas garroteras bien bravas. Burro, entonces me puse a leer y buscar bien el burro. La vida del burro y ver las cosas buenas del burro y me alegro porque es un tipo bien, trabajador, leal, sacrificado y otras virtudes que tiene, entonces cuando me dicen burro, digo gracias”.